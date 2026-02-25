Marinha abre 118 vagas em Santarém para cursos de formação de aquaviários

Inscrições começam nesta terça-feira (3) e seguem até o dia 10 de março; oportunidades são para marinheiro fluvial de convés, máquinas e áreas de apoio como cozinha e saúde.

A Marinha do Brasil abriu 118 vagas em Santarém, no oeste do Pará, para cursos gratuitos de formação de aquaviários. O processo seletivo é coordenado pela Capitania Fluvial de Santarém (CFS) e contempla três modalidades de curso, com início previsto para abril de 2026.

As inscrições devem ser feitas presencialmente entre os dias 3 e 6 de março e nos dias 9 e 10 de março de 2026, na sede da Capitania, localizada na Avenida Tapajós, no bairro Aldeia. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas em Santarém.

Distribuição das vagas

Ao todo, são ofertadas:

58 vagas para o Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Convés (CFAQ-MFC), divididas em duas turmas com 29 vagas cada;

30 vagas para o Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Máquinas (CFAQ-MFM);

30 vagas para o Curso de Adaptação para Aquaviários (CAAQ-CTS), voltado para cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde.

Os cursos são gratuitos, com fornecimento de material didático por empréstimo e merenda. Não haverá oferta de alojamento.

Quem pode se inscrever

Para participar, é necessário:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter no mínimo 18 anos no ato da matrícula;

Possuir escolaridade mínima do 9º ano do Ensino Fundamental;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, militares.

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar documentos originais e cópias, além do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 8, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Como será a seleção

O processo seletivo terá quatro etapas:

Inscrição; Prova escrita de Português e Matemática (nível do 9º ano); Teste de Suficiência Física (natação e flutuação); Matrícula.

