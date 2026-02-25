ÓBIDOS: Seleção do Curumu foi a Campeão do Torneio Início da 14° Copa do Interior

A equipe do Curumu sagrou-se campeã do Torneio Início da 14ª Copa do Interior de Óbidos, que teve abertura oficial no domingo, 1º de fevereiro, no Estádio Ary Ferreira, conhecido como Aryzão. A competição, considerada a maior do futebol obidense, reúne 37 seleções de comunidades da zona de várzea e terra firme.

O primeiro dia do evento foi marcado pela cerimônia de abertura e pela disputa do tradicional Torneio Início, que definiu o primeiro campeão da temporada. A Seleção da Vila União do Curumu conquistou a taça ao se destacar entre as equipes participantes, demonstrando organização e bom desempenho dentro de campo.

O segundo lugar ficou com a Seleção do Sapucaia, enquanto a Seleção do São Raimundo garantiu a terceira colocação, completando o pódio da competição que movimentou atletas, dirigentes e torcedores no principal palco do esporte local.

A 14ª Copa do Interior consolida-se como um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário municipal, promovendo integração entre as comunidades rurais e fortalecendo o futebol amador em Óbidos. Ao todo, 37 seleções participam da edição deste ano, representando diversas localidades do município.

A partir do próximo fim de semana, terão início os jogos da fase classificatória, que prometem manter a movimentação no Estádio Ary Ferreira e atrair grande público. As partidas definirão as equipes que avançarão às fases seguintes da competição.

A Copa do Interior é uma realização do Governo Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com objetivo de incentivar e revelar talentos do futebol obidense, valorizando os talentos das comunidades do interior.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Ascom/PMO