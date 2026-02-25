Paysandu vence o Remo e abre vantagem na final do Parazão 2026

BELÉM – Em um clássico marcado pela eficiência ofensiva na etapa inicial, o Paysandu derrotou o Remo por 2 a 1, na tarde deste domingo (1º), no Estádio Mangueirão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2026. Com o resultado, o Papão da Curuzu jogará pelo empate no próximo confronto para erguer a 51ª taça estadual.

Eficiência bicolor no primeiro tempo

Diferentemente do equilíbrio esperado para o Re-Pa 782, o Paysandu foi cirúrgico nos primeiros 45 minutos. Sob a arbitragem de Ramon Abatti Abel, a equipe bicolor aproveitou as brechas na defesa azulina para construir o placar.

A abertura do marcador aconteceu logo aos 6 minutos. O volante Caio Mello recebeu assistência de Marcinho e finalizou firme, de fora da área, sem chances para o goleiro remista.

Aos 32 minutos, foi a vez de Marcinho ampliar. Após cruzamento preciso de Thayllon pela direita, o capitão bicolor apareceu livre para mandar a bola ao fundo das redes, consolidando o 2 a 0 antes do intervalo.

Reação azulina

No segundo tempo, o Remo, empurrado pela torcida, buscou diminuir o prejuízo. A equipe aumentou a pressão e, aos 31 minutos, João Pedro converteu cobrança de pênalti. A bola ainda tocou nas mãos de Gabriel Mesquita e na trave antes de entrar, mantendo o Leão Azul vivo na disputa para o jogo de volta.

Cenário para o título

Com a vitória por um gol de diferença, o Paysandu entra em campo no próximo domingo (8) com a vantagem do empate. Ao Remo, resta vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal ou por um gol para levar a decisão para as penalidades.

