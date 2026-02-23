A Infraestrutura e o Desenvolvimento, artigo de Otávio Figueira

Por Otávio Figueira.

Em quaisquer países, estados ou municípios que vislumbram melhorias holisticamente falando para seu povo, necessitam, basicamente, de estruturas modernas para fomentar a evolução econômica visando avanços auspiciosos no bem estar social de suas comunidades.

Por outro lado, contudo, a própria natureza contempla determinados locais com benesses que só precisam de adaptações para exploração moderada de seus insumos e atrativos negociais.

Geralmente, o cobiçado progresso se alicerça em três colunas fundamentais: aeroportos, estradas e portos.

Paradoxalmente, à cidade de Óbidos/Pará, está localizada à margem esquerda do maior rio do mundo, Amazonas, contemplada na parte mais estreita e profunda, portanto, navegável 365 dias no ano.

Entretanto dos três pilares de desenvolvimento o mais viável às nossas pretensões seria o porto, que nos ligaria ao restante do mundo (sem falsa modéstia).

Rotineiramente o abastecimento em geral de nossa cidade é realizado por via fluvial oriundo das cidades de Belém, Santarém e Manaus em sua maior parte.

Findo o período carnavalesco do "Mascarado Fobó" em que nosso município, como de praxe, recebe anualmente centenas de visitantes, hoje (20/02) o retorno de conterrâneos que moram em Manaus, aconteceu pelo "F/B- Obidense" com sua capacidade lotada.

Finalmente, urge à providência de toda classe política Pauxiara, sem distinção de bandeira partidária, a exigir, em voz uníssona, de autoridades em todas as esferas, que providenciem um porto digno para Óbidos, a fim de atender humanamente os passageiros que precisam desse modal de transportes como também adaptar o embarque e desembarque de cargas aos moldes de cidades circunvizinhas, pois é o mínimo que se almeja para um Polo carente de infraestrutura e desenvolvimento. Às eleições nacionais estão chegando e que os votos da população retornem não com "promessas" vazias e, sim, com melhorias significativas.

Fotos de Otávio Figueira

Óbidos/Pa, 20 de fevereiro de 2026.