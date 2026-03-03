IFPA Campus Óbidos abre Processo Seletivo Simplificado para professores substitutos

ÓBIDOS (PA) – O Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, anunciou nesta quarta-feira, 04 de Março de 2026, a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores substitutos. A seleção é destinada a profissionais que desejam atuar na educação profissional, científica e tecnológica oferecida pela instituição no município.

De acordo com o edital, estão sendo disponibilizadas vagas para as áreas de Artes e Letras – Língua Portuguesa. A iniciativa busca reforçar o quadro docente do campus e garantir a continuidade das atividades acadêmicas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, no período de 6 a 13 de março de 2026. Os candidatos interessados devem observar atentamente as exigências previstas no edital, incluindo os requisitos de formação acadêmica e a documentação necessária para a participação no processo seletivo.

O IFPA orienta que os candidatos consultem o edital completo, disponível no site oficial do campus, onde constam todas as informações sobre etapas da seleção, critérios de avaliação e demais procedimentos.

A abertura do processo seletivo representa uma oportunidade para profissionais da área de educação que desejam contribuir com a formação de estudantes e com o desenvolvimento do ensino técnico e superior no município de Óbidos.

O Instituto Federal do Pará integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e atua na formação de jovens e adultos em diversas áreas do conhecimento, oferecendo ensino gratuito e de qualidade em várias regiões do estado.

01 - EDITAL COMPLETO

02 - ANEXOS EDITÁVEIS

Mais informações, acesse o site do IFPA – Campus Óbidos

