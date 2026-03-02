ÓBIDOS: Nível do Rio Amazonas atinge 5,75 metros nesta quarta-feira (5)

A Defesa Civil de Óbidos divulgou, na manhã desta quarta-feira (5), o boletim diário com a medição do nível do Rio Amazonas no município de Óbidos, no oeste do Pará. De acordo com o levantamento realizado às 7h, o rio marcou 5,75 metros.

Segundo os dados apresentados no boletim, o nível atual está 0,1 centímetro acima da medição registrada no mesmo dia em 2025, quando o rio estava em 5,74 metros. Em comparação com outros anos, o nível está 0,3 centímetro abaixo de 2023, quando marcou 5,78 metros; 0,55 centímetro abaixo de 2022, que registrou 6,30 metros; e 1,09 metro abaixo de 2009, ano em que o rio alcançou 6,84 metros no mesmo período.

O monitoramento é realizado diariamente pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), órgão ligado à Prefeitura de Óbidos, que acompanha o comportamento do rio ao longo do período de cheia.

De acordo com os parâmetros da Defesa Civil, o nível de alerta para inundação no município é de 7,20 metros. Até o momento, o nível registrado permanece abaixo da cota de alerta, mas o acompanhamento segue sendo realizado de forma contínua para orientar ações preventivas e manter a população informada.

O acompanhamento do nível do Rio Amazonas é fundamental para comunidades ribeirinhas, moradores de áreas de várzea e para atividades econômicas que dependem diretamente do regime das águas na região.

A Defesa Civil orienta que a população continue atenta aos boletins oficiais divulgados diariamente, especialmente durante o período de subida do rio, quando podem ocorrer mudanças rápidas no nível das águas.

www.obidos.net.br