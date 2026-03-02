Aula Magna da Ufopa marca início do ano letivo com defesa da universidade pública

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizou nesta quarta-feira, 4 de março, no Auditório da Unidade Tapajós, em Santarém (PA), a Aula Magna, que marcou oficialmente o início do ano letivo 2026 na Ufopa. Com o tema “Viver a Universidade – Escolhas que mudam o mundo”, a programação foi dividida em momento festivo, com participação da comunidade acadêmica e apresentação cultural; fala da reitora e palestra da convidada do Ministério da Educação (MEC).

Na abertura oficial, a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, deu boas-vindas aos mais de dois mil estudantes que ingressaram em 2026. A universidade passa a contar com aproximadamente 12 mil alunos distribuídos em oito campi na região Oeste do Pará. “A universidade da qual vocês começam a fazer parte hoje é a primeira com sede no interior da Amazônia. Temos 16 anos de história e iniciamos um novo capítulo com 14 novos cursos neste semestre”.

A reitora ainda destacou que a ampliação é resultado de planejamento iniciado em 2023, com projetos pedagógicos aprovados e concursos em andamento. “Estamos com concursos para docentes e técnicos e a expectativa é dar posse a pelo menos 50 professores. Isso é fundamental para consolidar os cursos já existentes e garantir a qualidade dos novos”.

Aldenize Xavier também ressaltou os investimentos viabilizados pelo novo PAC da Educação. “É por meio do programa de consolidação e expansão que conseguimos abrir novos cursos, construir prédios e fortalecer a universidade. Investimento em universidade pública é investimento em desenvolvimento regional”.

Ao se dirigir aos calouros, falou do papel formativo da instituição. “A universidade não oferece apenas formação curricular. Ela promove formação científica, política e social. Vocês sairão daqui com pensamento crítico consolidado e preparados para transformar a realidade da nossa região”. Ela acrescentou: “a defesa da universidade pública é missão de todos nós. É instrumento de justiça social e de oportunidade.”

Palestra - Na sequência, foi convidada para ministrar a Aula Magna a diretora de Desenvolvimento Acadêmico da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, Lucia Campos Pellanda, ex-reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Lucia Pellanda destacou o papel estratégico das instituições federais de ensino. “As universidades federais são as melhores do país. Elas realizam a maior parte da pesquisa científica brasileira e devolvem esse conhecimento à sociedade”.

Pellanda também abordou a importância da comunicação pública da ciência. “As universidades ainda são espaços confiáveis para a população buscar informação. Em tempos de desinformação, comunicar ciência com responsabilidade é essencial”.

Ao tratar da formação acadêmica, defendeu a convivência com a diversidade e o pensamento crítico. “Ciência não combina com preconceito. O preconceito limita a descoberta da verdade e compromete a produção do conhecimento. A universidade é espaço de pluralidade, debate respeitoso e aprendizagem contínua”.

A cerimônia foi encerrada com agradecimentos aos participantes e convite para que os estudantes acompanhem a programação de acolhimento organizada pelas unidades acadêmicas ao longo da semana.

Da Administração Superior, também deram as boas-vindas aos calouros a Pró-reitora de Ensino de Graduação (Proen), Carla Paxiúba; a Pró-reitora de Gestão Estudantil (Proges), Luamin Tapajós; a Pró-Reitora da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), Ediene Pena e a Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (Proppit), Kelly Castro.

Participantes – Estiveram presentes representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará (Sindtifes), do Diretório Central dos Estudantes (DCE), do Diretório Acadêmico Indígena (Dain), do Centro Acadêmico Indígena do Calha Norte (Caiacan), do Coletivo de Estudantes Indígenas Munduruku do Alto e Médio Tapajós (Ceimamt-Muraycoko) e do Coletivo dos Estudantes Quilombolas (CEQ). A programação incluiu ainda apresentações culturais e momentos de integração.

