Óbidos intensifica vacinação contra a dengue para adolescentes de 10 a 14 anos

A procura pelo imunizante é considerada baixa a quase um mês do início da campanha.

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, por meio da Vigilância em Saúde, iniciou uma série de mobilizações para conscientizar a população quanto à importância de pais e responsáveis de adolescentes de 10 a 14 anos procurarem a unidade de saúde mais próxima de casa, para garantir a imunização desse público contra a dengue.

No município, a campanha iniciou há quase um mês e a baixa procura alertou a secretaria, que está conscientizando a população por meio de campanhas nas redes sociais e nos veículos de comunicação local, sobre a importância da imunização como uma das principais estratégias de prevenção da dengue.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. A Secretaria de Saúde alerta que a eficácia da proteção depende da conclusão do ciclo vacinal, por isso orienta que os responsáveis fiquem atentos ao retorno às unidades de saúde para a segunda dose.

A diretora-executiva do Departamento de Vigilância em Saúde, Isabela Taketomi, explica que a pergunta mais frequente é em relação à faixa etária para a qual inicialmente o imunizante foi destinado e que a massificação da informação à população visa esclarecer as dúvidas em relação à nova vacina.

“O Ministério da Saúde realizou uma análise detalhada nos últimos dez anos sobre o comportamento da dengue e seus efeitos nos pacientes, nas diferentes regiões do país, e foi detectado que o público na faixa etária de 10 a 14 anos, em especial aqui na região norte, registrou os casos mais graves da doença, por isso a decisão de começar a vacinação pelos adolescentes. Mas, para alcançar esse público, é preciso que os pais ou responsáveis legais levem os adolescentes para a unidade de saúde mais próxima de casa para serem vacinados”, destacou Isabela.

O primeiro carregamento de vacinas contra a dengue enviado para Óbidos foi de 1.030 doses. A meta estabelecida é aplicar ao menos 50% do total de doses enviadas, para que a rede municipal continue recebendo novos carregamentos e amplie a imunização para outros grupos.

“Em pouco mais de um mês de campanha, só aplicamos cerca de 102 doses. Para ampliarmos essa cobertura vacinal, precisamos avançar com a vacinação dos adolescentes. A expectativa é que os profissionais de saúde sejam os próximos a receber a vacina, mas, antes, há a necessidade de cumprirmos as metas estabelecidas para Óbidos”, ponderou a diretora-executiva do Departamento de Vigilância em Saúde.

Casos confirmados

O cenário epidemiológico em Óbidos, quando o assunto é dengue, é considerado tranquilo. Atualmente, há apenas 2 casos confirmados da doença e os pacientes foram ambulatorialmente assistidos, medicados conforme os sintomas apresentados e seguem monitorados pela Vigilância em Saúde. O quadro clínico é considerado bom e com recuperação avançada.

Apesar da tranquilidade a Vigilância Epidemiológica, por meio dos agentes de endemias estão intensificando a visitação nas residências, levando orientações, eliminando possíveis criadouros do mosquito transmissor e fazendo o levantamento de terrenos baldios que possam facilitar a proliferação do Aedes aegypti que transmite além da Dengue, Zika e Chikungunya, para que a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária notifique o proprietário estipulando prazo para a limpeza do local.

“É importante lembrar que a vacina não vai evitar que a pessoa imunizada pegue mais a dengue. O imunizante vai evitar que essa pessoa seja acometida com a forma mais grave da doença, que pode levar à morte. A lógica é que, sem o mosquito transmissor, não tem dengue e as demais doenças, por isso devemos ter como foco principal o cuidado para evitar água parada, ou descartar indevidamente objetos que possam facilitar a proliferação do mosquito”, pontuou Taketomi.

Pontos de vacinação

As doses do imunizante contra a dengue estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde da zona urbana. Na zona rural, nas unidades do Distrito do Flexal, Vila União do Curumu e da comunidade Matá.

É preciso apresentar a caderneta de vacinação, cartão do SUS e documento de identificação do adolescente. Pais e responsáveis também devem apresentar documento de identificação com foto.

As unidades de saúde do município atendem para vacinação de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h e de 13h às 17h.

OuvSus

Para facilitar a comunicação com a população e esclarecer dúvidas a respeito da vacinação contra a dengue, foi disponibilizado o contato da Ouvidoria da Secretaria de Saúde (OuvSus) (93) 99198-7527 e o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Os canais funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h às 12h e de 13h às 16h.

FONTE: Comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdo e Foto: Odirlei Santos