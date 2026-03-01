ÓBIDOS: Grupo de Teatro Getsêmani realiza ensaios para a tradicional Paixão de Cristo

ÓBIDOS – O Grupo de Teatro Getsêmani, do município de Óbidos, está em ritmo acelerado de ensaios para a apresentação da tradicional Paixão de Cristo, um dos eventos culturais e religiosos mais aguardados pela comunidade obidense, que este ano será encenada nos dias 02 e 03 de abril. Com mais de 30 anos de história, o grupo é formado, em sua maioria, por jovens da cidade e tem como missão evangelizar por meio da arte, consolidando-se como um importante marco da cultura local.

O nome Getsêmani, que significa “prensa de azeite”, faz referência ao jardim bíblico situado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, local onde Jesus e seus discípulos oraram antes da crucificação. Desde 1993, o grupo assumiu a responsabilidade de encenar a Via Sacra no município, tornando-se referência na região pela dedicação e qualidade das apresentações.

Os ensaios estão sendo realizados no Salão Paroquial e reúnem atores de diversos bairros da cidade. A tradição, transmitida de geração em geração, continua atraindo novos talentos, mesmo diante das mudanças naturais da vida, que levam alguns integrantes a buscar oportunidades fora do município.

Desafios e superação

Apesar das dificuldades financeiras e logísticas enfrentadas ao longo dos anos, o grupo demonstra determinação e união para garantir a realização anual do espetáculo. Para este ano, a expectativa é reunir cerca de 60 atores ou mais, dependendo da configuração final da encenação.

O papel de Jesus Cristo será interpretado por Everton, enquanto Maria será vivida por Adriana Santos, filha do músico obidense Cancão. Já o papel de Verônica ainda está em definição. A direção do espetáculo está sob responsabilidade de Geandre Reis, e a coordenação do Getsêmani é conduzida por Josimar Cativo da Silva.

Interessados em participar da encenação podem comparecer ao Salão Paroquial durante os ensaios, realizados de segunda a sábado, a partir das 18h.

Mais do que preservar uma tradição religiosa, a apresentação da Paixão de Cristo pelo Grupo Getsêmani fortalece a identidade cultural de Óbidos e reúne a comunidade em torno de uma mensagem de fé, reflexão e arte. A expectativa é que, mais uma vez, o espetáculo emocione o público, mantendo viva uma história construída ao longo de mais de três décadas.

Diretoria do Getsêmani

Presidente: Josimar Cativo da Silva

Vice-presidente: José Railey Viana Rodrigues

Primeiro secretário: Mauro da Silva Senna

Segundo secretário: Vanila Vieira Ribeiro

Tesoureiros: Lourdes Bentes e Agnaldo Rocha

Diretor de patrimônio: Evaldo Garcia

Relações públicas: Matheus Tavares

Conselho fiscal: Vander Andrade, André Alfaia e André Luiz (suplentes: Dircilene Alfaia, Everton Bentes e Eliene Brito)

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8497-obidos-grupo-de-teatro-getsemani-realiza-ensaios-para-a-tradicional-paixao-de-cristo#sigProId6271976a74 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade