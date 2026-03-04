Mais de 1.200 quelônios retornam à natureza em ação de conservação na Floresta Estadual de Faro

A comunidade Monte Sião, localizada na Floresta Estadual de Faro, na região oeste do Pará, celebrou neste sábado (7) mais um importante avanço na proteção da fauna amazônica com a realização da terceira soltura de quelônios da região. A ação resultou na devolução de mais de 1.200 filhotes à natureza, pertencentes a duas espécies nativas: a tartaruga-da-amazônia e o calalumã. A iniciativa integra os esforços de conservação desenvolvidos dentro da unidade de conservação estadual.

A atividade é fruto de um trabalho comunitário que envolve moradores da região ao longo de vários meses. Desde a coleta dos ovos nas áreas de desova até o acompanhamento da eclosão e a soltura dos filhotes, todo o processo dura cerca de três meses e exige dedicação, vigilância e cuidado permanente. Essa estratégia aumenta significativamente as chances de sobrevivência das espécies, reduzindo os riscos de predação natural e da ação humana.

Ao longo das três edições do projeto, mais de 2.500 quelônios já foram reintroduzidos no ambiente natural. O trabalho conta com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), por meio da Diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação e da Gerência da Região Administrativa da Calha Norte II, que acompanham e fortalecem a iniciativa desde a primeira edição.

Para o líder comunitário de Monte Sião e coordenador do projeto, Irenilson Araújo, o envolvimento dos moradores é fundamental para garantir o sucesso e a continuidade da ação. Segundo ele, a mobilização coletiva demonstra o compromisso da comunidade com a preservação das espécies e com o futuro da região.

“Para nós é muito gratificante desenvolver esse trabalho aqui na comunidade. Todo mundo se envolve de forma voluntária, desde a coleta dos ovos até o cuidado com os filhotes. A cada ano vemos mais pessoas participando e valorizando esse momento. Nosso desejo é que as futuras gerações também possam conhecer essas espécies que fazem parte da nossa região”, destacou.

O diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho, também ressaltou a importância da parceria entre o órgão ambiental e a comunidade. “Essas espécies precisam ser preservadas, e a comunidade, em parceria com o órgão, realiza um trabalho fundamental de proteção da biodiversidade”, afirmou.

Com 29 unidades de conservação estaduais sob gestão do Ideflor-Bio, a Floresta Estadual de Faro se destaca como exemplo de gestão compartilhada entre poder público e populações tradicionais. A ação conta ainda com o apoio da Associação dos Moradores Tradicionais da Floresta Estadual de Faro (Amoflota), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), além da Prefeitura e da Câmara Municipal de Faro. A cooperação entre instituições e comunidade tem sido decisiva para consolidar o projeto e fortalecer a conservação da biodiversidade amazônica.

