Fiscalização em Óbidos apreende 8,5kg de drogas em embarcação

Entorpecente foi localizado com auxílio de cadela farejadora da Polícia Militar em embarcação que seguia de Manaus para Santarém.

Na tarde deste sábado (7), equipes integradas que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), apreenderam aproximadamente 8,5 quilos de entorpecentes do tipo maconha durante fiscalização na malha fluvial do município de Óbidos, na região de integração do Baixo Amazonas. A droga estava em uma embarcação que seguia de Manaus (AM) com destino a Santarém, no oeste paraense.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ed-Lin Anselmo, destacou a importância das bases fluviais no enfrentamento ao tráfico de drogas e outros crimes na região.

“As fiscalizações permanentes realizadas pelas nossas bases fluviais têm sido fundamentais para interceptar ações do crime organizado. Nosso objetivo é justamente fortalecer o combate ao tráfico de drogas e a qualquer prática criminosa que tente utilizar a extensa malha fluvial da região. Por isso, mantemos a presença constante das forças de segurança atuando de forma integrada para proteger a população”, afirmou o secretário.

Fiscalização

Durante fiscalização de rotina, os agentes abordaram a embarcação “Golfinho”, que fazia o trajeto entre a cidade de Manaus e Santarém. Na vistoria realizada no primeiro convés da embarcação, a cadela farejadora Ísis, da Polícia Militar, identificou uma caixa junto a outras mercadorias.

Dentro da embalagem, foram encontrados oito tabletes de substância entorpecente do tipo maconha, totalizando aproximadamente 8,5 quilos da droga.

Todo o material apreendido foi encaminhado à equipe da Polícia Civil, que realizou os procedimentos legais cabíveis.

FONTE: Agência Pará