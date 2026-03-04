Paysandu empata com o Remo e conquista o Campeonato Paraense de 2026

A cidade de Belém amanheceu chuvosa neste domingo (8), mas o clima dentro do Estádio Mangueirão foi de muita emoção na grande decisão do Campeonato Paraense de 2026. Em um clássico Re-Pa bastante disputado, Paysandu Sport Club e Clube do Remo empataram em 0 a 0 no jogo de volta da final. Com o resultado, o Papão garantiu o título estadual, já que havia vencido a primeira partida por 2 a 1.

O clássico decisivo foi marcado por muita marcação e poucas oportunidades claras de gol. No primeiro tempo, o Remo iniciou a partida pressionando o adversário, pois precisava reverter a desvantagem do primeiro jogo. Mesmo com maior posse de bola em alguns momentos, o time azulino encontrou dificuldades para furar a defesa bicolor. O Paysandu, por sua vez, apostava em contra-ataques, mas também não conseguiu transformar as jogadas em gols. Assim, a etapa inicial terminou sem alteração no placar.

Na segunda etapa, a partida ficou mais movimentada. O Remo partiu com mais intensidade ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. O Paysandu respondeu em algumas jogadas rápidas, criando oportunidades perigosas, mas os goleiros e as defesas levaram a melhor. Apesar da pressão azulina nos minutos finais, o placar permaneceu em 0 a 0 até o apito final.

Com o empate, o Paysandu confirmou a conquista do título do Parazão 2026, somando 2 a 1 no placar agregado da decisão. A vitória na primeira partida foi construída com gols de Caio Mello e Marcinho, enquanto João Pedro marcou para o Remo.

O troféu marca a 51ª conquista estadual do Paysandu, que segue como o maior campeão da história do Campeonato Paraense. A decisão também reforçou a tradição do clássico Re-Pa, considerado um dos maiores confrontos do futebol brasileiro.

Após o apito final, a torcida bicolor fez a festa nas arquibancadas e pelas ruas de Belém, celebrando mais um capítulo vitorioso na história do clube. Jogadores e comissão técnica comemoraram o título com a torcida, encerrando a campanha estadual com mais um troféu para a galeria do Papão da Curuzu.

