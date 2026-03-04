FELIZ DIA DAS MULHERES, poesia de Izarina Israel

Homenageamos todas as mulheres no Dia Internacional das Mulheres, com a poesia de Izarina Israel: QUASE NADA, QUASE TUDO.
QUASE NADA, QUASE TUDO
Izarina Israel
Eu sou muito tudo
E do tudo, um pouco
E do na quase, tudo muito sou .
Sou um beija-flor
Sou água corrente
Como uma vertente
Calma e transparente
Sou como os cristais.
Sou a brisa mansa
Canto dos cenários
Velas tremulantes
Prados e pardais.
Sou uma menina
Como uma felina
Unhas agucadas
Pelos eriçadas
Sei me defender.
Sou mulher, sou carne
Tara, sexo, cio,
Sou colo macio
Tudo adormecido
Querendo explodir.
Sou a maresia
Sou um arrebol
Campos, brisas, mares,
Guerra dos Palmares
Paz de um por-de-sol.
Sou Santa e demônio
Qual tigresa e pomba
Sou contradição.Pois sou muito tudo
É do tudo um pouco
E do nada, quase
Tudo muito sou!