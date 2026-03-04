FELIZ DIA DAS MULHERES, poesia de Izarina Israel

Homenageamos todas as mulheres no Dia Internacional das Mulheres, com a poesia de Izarina Israel: QUASE NADA, QUASE TUDO.

QUASE NADA, QUASE TUDO

Izarina Israel



Eu sou muito tudo

E do tudo, um pouco

E do na quase, tudo muito sou .



Sou um beija-flor

Sou água corrente

Como uma vertente

Calma e transparente

Sou como os cristais.



Sou a brisa mansa

Canto dos cenários

Velas tremulantes

Prados e pardais.



Sou uma menina

Como uma felina

Unhas agucadas

Pelos eriçadas

Sei me defender.



Sou mulher, sou carne

Tara, sexo, cio,

Sou colo macio

Tudo adormecido

Querendo explodir.



Sou a maresia

Sou um arrebol

Campos, brisas, mares,

Guerra dos Palmares

Paz de um por-de-sol.



Sou Santa e demônio

Qual tigresa e pomba

Sou contradição.Pois sou muito tudo

É do tudo um pouco

E do nada, quase

Tudo muito sou!