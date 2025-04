Via Sacra é encenada nas ruas do Bairro São Francisco em Óbidos

Na noite da última segunda-feira (14 de abril), a Paróquia São Francisco e Santa Clara realizou, a encenação da Via Sacra pelas ruas do Bairro São Francisco, em Óbidos. O momento de oração e reflexão contou com paradas em diversas casas, especialmente nas residências de idosos e enfermos, levando a mensagem da Paixão de Cristo até aqueles que não podem participar das celebrações na igreja.

Tradicionalmente realizada dentro do templo religioso, a Via Sacra saiu às ruas este ano com o objetivo de envolver mais a comunidade e alcançar famílias que, por diferentes motivos, não conseguem vivenciar esse momento tão significativo da Semana Santa. A iniciativa permitiu que os fiéis acompanhassem, de perto, a jornada de Jesus rumo ao sacrifício redentor.

A Via Sacra é composta por 14 estações, cada uma representando um episódio específico da Paixão de Cristo, com passagens bíblicas, tradições da Igreja e elementos simbólicos que auxiliam na meditação sobre o sofrimento e a ressurreição de Jesus. Durante o percurso, os participantes tiveram a oportunidade de carregar a Cruz, demonstrando amor, caridade e o fortalecimento da fé.

A Paróquia preparou uma programação especial para toda a Semana Santa e convida a comunidade a participar. Confira os destaques:

Dia 16 de abril (Quarta-feira Santa)

6h : Missa Aurora – Matriz de São Francisco

: Missa Aurora – Matriz de São Francisco Jornada de Adoração Eucarística e Confissões

19h30: Santa Missa na Matriz de São Francisco

A iniciativa reforça o espírito de comunhão e solidariedade, levando a mensagem cristã além dos muros da igreja e fortalecendo os laços com a comunidade.