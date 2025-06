Boi Garantido é o Grande Campeão do Festival Folclórico de Parintins 2025!

A nação vermelha e branca pode soltar o grito de campeão! O Boi Bumbá Garantido, com o tema Boi do Povo, Boi do Povão", é o grande vencedor do 58º Festival Folclórico de Parintins, edição 2025. Com uma apresentação impecável e emocionante, o Bumbá da Baixa do São José conquistou os jurados e levantou o título tão almejado, confirmando sua hegemonia e a paixão de sua torcida.

Desde a primeira noite, o Boi do Coração mostrou a que veio. Com alegorias grandiosas e inovadoras, toadas que tocaram a alma da galera e uma performance sincronizada de seus itens, o Garantido cativou o público e os avaliadores. A cada toada entoada pelo levantador Davi Assayag, a energia do Bumbódromo se multiplicava, transformando a arena em um mar vermelho pulsante.

A apuração, realizada na tarde desta segunda-feira, 30 de junho, foi marcada por grande expectativa e tensão. Ponto a ponto, o Boi Garantido manteve a dianteira, demonstrando a consistência de suas três noites de apresentação. A cada nota anunciada, a torcida vermelha e branca explodia em festa, culminando no anúncio final que confirmou o título.

A vitória do Boi Garantido em 2025 é um reflexo do trabalho árduo de artistas, artesãos, músicos, dançarinos e toda a comunidade que se dedica incansavelmente para levar a magia do bumbá para o Bumbódromo. É também a consagração de uma história rica em tradição, cultura e amor pelo folclore amazônico.

A festa toma conta de Parintins! A Baixa do São José celebra mais um título, e a alegria da nação vermelha e branca ecoa por toda a ilha. O Boi Garantido reafirma sua posição como um dos maiores ícones da cultura popular brasileira, e seu triunfo em 2025 certamente ficará marcado na história do Festival Folclórico de Parintins.

www.obidos.net.br - Fotos Mauro Neto/SECOM -AM