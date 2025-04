Hospital Regional de Santarém orienta sobre prevenção e combate ao câncer de esôfago

Com ações da campanha Abril Azul Claro, profissionais informam pacientes e acompanhantes sobre cuidados e hábitos alimentares importantes.

Desde agosto do ano passado, Manoel Rodrigues da Silva Marques, de 61 anos, é paciente do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará. Recentemente, ele foi internado na unidade e recebeu orientações nutricionais essenciais para a continuidade de seu tratamento em casa. "Graças a Deus, está tudo indo bem. Estou conseguindo me alimentar. Vou seguir as orientações direitinho e tudo vai dar certo", afirmou o lavrador, natural de Itaituba.

A avaliação e orientação dos nutricionistas são práticas rotineiras para todos os pacientes oncológicos atendidos no HRBA, referência em assistência de média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de habitantes de 29 municípios do interior do estado. Neste mês de abril, a equipe de oncologia do hospital intensificou suas ações no combate e prevenção ao câncer de esôfago.

Como parte da campanha Abril Azul Claro, que visa conscientizar sobre a doença, os profissionais do HRBA realizaram palestras no ambulatório de quimioterapia para alertar pacientes e acompanhantes sobre hábitos alimentares essenciais para a manutenção da saúde.

"Nossa intenção com essa ação é sensibilizar não apenas os pacientes, mas também incentivá-los a compartilhar essas informações com familiares e amigos. Todos os meses, promovemos programações no setor, pois o nosso hospital é uma referência em oncologia. A prevenção ao câncer de esôfago está diretamente relacionada a hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, prática regular de exercícios e exames preventivos. Afinal, é um câncer de difícil diagnóstico, o que reforça a importância de manter uma rotina de cuidados com a saúde", destacou a enfermeira Gisele Diniz.

Câncer de esôfago – Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de esôfago — um tubo muscular que conecta a garganta ao estômago — ocupa o sexto lugar em termos de frequência entre os homens e o 15º entre as mulheres no Brasil, excluindo o câncer de pele não melanoma. Globalmente, é o oitavo mais comum, com a incidência masculina sendo cerca de duas vezes maior do que a feminina. A prevalência da doença tem aumentado nos últimos anos, devido ao crescimento de casos de obesidade e doença do refluxo gastroesofágico.

Por esse motivo, os cuidados com a alimentação são cruciais tanto para o tratamento quanto para a prevenção da doença. "É fundamental priorizar alimentos com propriedades que fortaleçam nosso organismo, como hortaliças, vegetais folhosos, frutas, sementes e verduras, além de carboidratos e proteínas de boa qualidade. Sempre que possível, devemos incluir alimentos da cultura regional, em quantidades adequadas, e associá-los à prática de atividades físicas, para manter o equilíbrio corporal e o peso saudável. Também é importante evitar alimentos ricos em calorias, glicose, colesterol, conservantes e aditivos, como enlatados e embutidos, além de produtos com excesso de sal e açúcar. Esses cuidados são essenciais para prevenir outras doenças, como as cardiovasculares, diabetes, hipertensão, problemas digestivos e obesidade, que podem favorecer o surgimento de câncer", orientou o nutricionista Richard Sousa.

A dona Francisca Coelho, de 60 anos, acompanhava seu marido em tratamento no HRBA e participou da ação. Ela aprovou as orientações fornecidas pelos profissionais. "Achei muito interessante, porque acredito que a prevenção salva vidas. Muitas pessoas não têm acesso a essas informações e acabam sendo diagnosticadas tardiamente. A conscientização é muito importante", afirmou.

"Nós valorizamos imensamente a saúde dos nossos pacientes. Por isso, além do tratamento médico, queremos que o HRBA seja um verdadeiro parceiro, orientando e informando as melhores práticas para a prevenção e combate às doenças. Essas palestras são essenciais e fazem parte do nosso compromisso em oferecer um atendimento de excelência", concluiu Matheus Coutinho, diretor-geral do hospital.

Serviço: O Hospital do Baixo Amazonas presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Comunicação/HRBA