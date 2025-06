Enchente em Óbidos dá sinais de recuo: Nível do Rio Amazonas baixa 5 cm

ÓBIDOS — Após semanas de atenção e monitoramento constante, a enchente de 2025 em Óbidos começa a dar sinais de trégua. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil do município nesta terça-feira, 10 de junho, o nível do Rio Amazonas recuou 5 centímetros em comparação ao dia 5 deste mês. Atualmente, o rio está na marca de 7,71 metros.

Apesar de ainda estar acima da cota de alerta para inundação, que é de 7,20 metros, o recuo representa um alívio para a população ribeirinha e as autoridades locais. O nível atual é:

1,17 metros acima de 2024 (6,54 m)

25 cm acima de 2023 (7,46 m)

55 cm abaixo de 2022 (8,26 m)

79 cm abaixo do recorde de 2009 (8,50 m)

A medição foi feita às 7h da manhã e publicada no boletim diário da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). A Prefeitura de Óbidos e a Defesa Civil seguem em alerta, mantendo o monitoramento diário da cheia e orientando a população a manter atenção às mudanças no nível do rio.

A redução gradual do nível indica uma possível estabilização do cenário, embora ainda seja necessário cautela, especialmente nas áreas mais vulneráveis a inundações.

www.obidos.net.br