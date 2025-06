Escola Felipe Patroni vence o III Concurso de Melhores Práticas Educacionais Socioambientais

Em uma conquista inspiradora, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Patroni, de Óbidos, foi vencedora do III Concurso de Melhores Práticas Educacionais Socioambientais, promovido pela Prefeitura de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A cerimônia de premiação, realizada na segunda-feira, 9 de junho de 2025, foi repleta de emoção e aplausos, celebrando o impacto transformador do projeto vencedor.

Projeto

O projeto campeão, batizado de "Viagem em Estudo – Visita à Mineração Rio do Norte", oferece aos estudantes uma experiência prática e inesquecível. Durante a visita, os alunos mergulham nos conteúdos de Ciências e Estudos Amazônicos, explorando as riquezas da Região Amazônica e observando, em tempo real, as transformações ambientais, culturais, sociais, econômicas e sustentáveis impulsionadas pela Mineração Rio do Norte nas últimas décadas.

Sustentabilidade e a Educação

Projetos como este são um marco para o meio ambiente e a educação. Ao levarem os alunos para além da sala de aula, iniciativas como a dos alunos da Escola Felipe Patroni promovem a conscientização sobre a importância de preservar a Amazônia, destacando práticas sustentáveis e o valor da biodiversidade. Essa abordagem prática inspira os estudantes a se tornarem agentes de mudança, comprometidos com um futuro mais equilibrado e responsável.

A vitória da Felipe Patroni é um exemplo brilhante de como a educação pode andar de mãos dadas com a sustentabilidade, fortalecendo a proteção ambiental e o desenvolvimento consciente na região amazônica. Parabéns à escola e a todos os envolvidos por este impacto positivo!

Galeria de Fotos...



https://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/7976-escola-felipe-patroni-vence-o-iii-concurso-de-melhores-praticas-educacionais-socioambientais#sigProIdd36f92b58e View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e Fotos Ascon/PMO