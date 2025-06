Sant'Ana Peregrina se despede de Belém do Pará e segue para Manaus

A peregrinação da imagem de Sant'Ana em Belém do Pará chegou ao fim nesta sexta-feira, 13 de junho, com uma emocionante missa realizada na Capela de Lourdes. A celebração foi presidida pelo Padre Adalberto Santos, vindo especialmente de Óbidos para o evento, e reuniu obidenses e devotos da padroeira, que participaram da confraternização de despedida.

Segundo a Coordenação da Peregrinação de Sant'Ana, durante o período de 30 de maio a 13 de junho, cerca de 60 famílias receberam a visita da imagem peregrina em suas residências. A iniciativa trouxe momentos de grande emoção, especialmente para os obidenses que há muito tempo não visitam sua cidade natal e tiveram a oportunidade de acolher a padroeira em seus lares.

Após a missa, o Salão de Eventos da Capela foi palco de um animado bingo e de diversos leilões organizados pelos coordenadores da peregrinação em Belém. Muitas oferendas foram leiloadas, como berlinda, banana frita, piracuí e uma surpresa especial, que receberam lances bastante altos, em meio a momentos de grande entusiasmo dos presentes. A iniciativa, além de matar um pouco da saudade de nossa querida Óbidos, também contribuiu financeiramente para a realização da Festividade de Sant’Ana, com uma excelente arrecadação.

No dia 15 de junho, a imagem peregrina de Sant'Ana seguirá para Manaus, onde a comunidade obidense residente na capital amazonense já se organiza para recepcioná-la. A chegada será marcada por uma missa de acolhimento, reforçando a devoção à padroeira.

A Festividade de Senhora Sant'Ana 2025 está marcada para o período de 13 a 26 de julho, em Óbidos. O evento terá início com o tradicional Círio Fluvial no dia 13 e se encerrará no dia 26, com celebrações que reúnem milhares de fiéis em honra à padroeira.

