Ufopa e Incra abrem Processo Seletivo com 90 vagas para Pedagoria e Geografia do Pronera

São dois cursos de graduação: Pedagogia em Óbidos e Geografia em Santarém.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) lançaram edital de seleção destinado a candidatos provenientes de comunidades rurais, assentados da reforma agrária e assistidos pelo instituto. É o Processo Seletivo Especial do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PSE Pronera/Ufopa 2025), com a oferta de 50 vagas para o curso de Licenciatura em Pedagogia (Campus Óbidos) e 40 vagas para o curso de Licenciatura em Geografia (Campus Santarém).

Gratuitas, as inscrições devem ser feitas de 5 a 29 junho, exclusivamente pela Internet, na página https://pronera2025.ufopa.edu.br/. No processo de inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções ali contidas.

Podem se inscrever candidatos que tiverem concluído o ensino médio, educação básica, educação profissional de nível técnico ou equivalente, em estabelecimento de ensino declarado pelo Conselho Estadual ou Federal de Educação, com data de conclusão anterior à da sua matrícula.

Somente poderão concorrer os candidatos pertencentes ao público-alvo do Programa Nacional de Educação para Áreas de Reforma Agrária (Pronera):

População jovem e adulta das famílias beneficiárias de projetos de assentamentos criados ou reconhecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNFC);

Demais famílias cadastradas pelo Incra.

Inscrição – No momento da inscrição, o candidato deverá também anexar ao formulário eletrônico os seguintes documentos, em formato BMP, JPEG, PNG ou PDF:

Declaração de Dependência, conforme o modelo apresentado no anexo II do edital de seleção, em consonância com o Manual do Pronera ;

Declaração/Certidão do Incra de beneficiário da Reforma Agrária ou dependente de beneficiário, conforme o modelo apresentado no anexo III do edital, disponível para download no site https://saladacidadania.incra.gov.br/ ;

Declaração de residência no assentamento/território, a ser emitida pela representação do Projeto de Assentamento/Território – coordenação, associação ou cooperativa, conforme o modelo sugerido apresentado no anexo IV do edital de seleção;

Documento de identificação oficial com foto: Registro Geral (RG) ou Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mais informações Acesse:

Acompanhe todas as etapas aqui: https://pronera2025.ufopa.edu.br/.

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..

FONTE: Comunicação/UFOPA