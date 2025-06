CMO aprova CPI para investigar aplicação de empréstimo destinado à infraestrutura de Óbidos

Nesta terça-feira, 10 de junho de 2025, a Câmara Municipal de Óbidos - CMO aprovou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a aplicação de um empréstimo de R$ 20 milhões realizado pela Prefeitura de Óbidos junto ao Banco do Brasil. A iniciativa visa esclarecer a gestão dos recursos destinados a obras de infraestrutura no município.

A CPI, solicitada através do Requerimento nº 369/25 assinado pelos vereadores — Nael Vasconcelos (PL), Erneisson Aquino (PSB), Rylder Ribeiro Afonso (PSD), Izalina Alves (PSB) e Edimaura Pereira (PSD) — terá como objetivo analisar detalhadamente o destino dos valores obtidos pelo Executivo municipal. A investigação buscará verificar a devida aplicação dos recursos ou se os investimentos realizados atendem às reais necessidades da população.

A medida surge em meio a questionamentos sobre a transparência na gestão dos recursos públicos e reforça a atuação do Legislativo na fiscalização das ações do governo municipal. A CPI focará, especialmente, nos R$ 20 milhões recebidos durante a gestão do prefeito Jaime Silva, que também serão objeto de análise para apurar as aplicações.

Em pronunciamento na tarde desta terça-feira (10), o prefeito Jaime Silva comentou sobre a instalação da CPI durante uma entrevista coletiva. Para assistir à declaração na íntegra, CLIQUE AQUI.

A população de Óbidos agora aguarda os desdobramentos da investigação, que promete trazer maior clareza sobre a aplicação dos recursos públicos no município.

