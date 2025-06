Sant'Ana Peregrina se despede de Belém nesta Sexta-feira (13) com Missa e Confraternização

Confira as fotografias das famílias por onde Senhora Sant´Ana já peregrinou

Belém, PA - 09 de junho de 2025 - A peregrinação da imagem de Sant'Ana em Belém do Pará, iniciada em 30 de maio, chega ao fim nesta sexta-feira, dia 13 de junho. Durante o período, a imagem visitou diversas residências de obidenses e devotos, levando bênçãos e fortalecendo a fé da comunidade.

De acordo com a Coordenação da Peregrinação em Belém, a Missa de Encerramento está programada para as 18h, na Igreja de Lourdes. Logo após a celebração, os fiéis se reunirão no salão da igreja para um momento de confraternização, que incluirá lanche partilhado, bingos e leilões, promovendo a união e a alegria entre os participantes.

Após a despedida de Belém, a imagem de Sant'Ana seguirá para Manaus no dia 15 de junho, continuando sua jornada. A peregrinação se encerrará com a chegada a Óbidos no início de julho, preparando o caminho para a tradicional Festividade de Sant’Ana.

A Festividade de Sant’Ana em Óbidos será realizada de 13 a 26 de julho, com uma programação rica em eventos religiosos e culturais. Entre os destaques estão o Círio Fluvial, as novenas e romarias, culminando na grande procissão e missa solene no dia 26 de julho, data dedicada à padroeira Sant’Ana.

Registro da Jornada

Imagens cedidas pela Coordenação da Peregrinação mostram momentos especiais das visitas às residências em Belém, destacando a devoção e o acolhimento dos fiéis durante o trajeto da imagem.

A peregrinação de Sant'Ana reforça os laços de fé e tradição, unindo comunidades e celebrando a padroeira em uma jornada marcada por espiritualidade e comunhão.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7974-sant-ana-peregrina-se-despede-de-belem-nesta-sexta-feira-13-com-missa-e-confraternizacao#sigProIdf54c5714dc View the embedded image gallery online at:

{gallery}noticias/2025/06-jun/03-santana1{/gallery

www.obidos.net.br