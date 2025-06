IGEPPS Itinerante chega a Óbidos com diversos serviços para os servidores públicos

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPPS) está promovendo uma ação itinerante no município de Óbidos, no oeste do Pará, entre os dias 11 a 27 de junho. A unidade móvel está instalada na Praça da Cultura, no Centro da cidade, funcionando das 8h às 15h.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos servidores estaduais aos serviços previdenciários, oferecendo atendimento direto à população local. Dentre os serviços disponíveis, estão:

Consulta processual;

Emissão de contracheques;

Requerimentos diversos;

Revisão de benefício;

Pensão por morte;

Reversão ao serviço ativo;

Isenção de imposto de renda;

Liberação de crédito;

Regularização cadastral;

Cadastro de conta corrente;

Retificação de DIRF e Cédula C;

Ficha financeira;

Emissão de certidão de tempo de contribuição;

Histórico de contribuição.

A ação é uma parceria entre o IGEPPS, o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Óbidos, com o objetivo de descentralizar os serviços e proporcionar mais comodidade aos segurados do regime próprio de previdência.

Servidores públicos e beneficiários interessados devem comparecer ao local portando seus documentos pessoais para atendimento.

