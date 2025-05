ÓBIDOS: Base Candiru intensifica fiscalização e apreende entorpecentes e mercadorias irregulares

A Base Fluvial Candiru, localizada em Óbidos (PA), próxima ao Geretepaua, tem se destacado no combate a ilícitos na malha fluvial do rio Amazonas. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), a base conta com equipes integradas da Polícia Militar, Polícia Civil, Grupamento Fluvial (Gflu) e Receita Federal, que atuam 24 horas por dia, resultando em apreensões significativas de entorpecentes e mercadorias irregulares.

Na noite de terça-feira (14), uma operação na embarcação E/M João Gabriel, que vinha de Manaus com destino a Belém, resultou na apreensão de 17,759 kg de entorpecentes, sendo 3,332 kg de cocaína e 14,427 kg de maconha. As drogas estavam escondidas na carroceria de uma carreta e foram identificadas com o auxílio da cadela farejadora Isis, da Polícia Militar. O material foi encaminhado à Polícia Civil na Base Candiru para os procedimentos legais.

Apreenção de Entorpecentes na Base Candiru

O secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, destacou a importância das fiscalizações: “As ações integradas da Base Candiru têm garantido apreensões diárias, possibilitando um combate efetivo ao tráfico em nossa região, uma das rotas utilizadas para esse crime. Nossos cães farejadores, como a Isis, são fundamentais para identificar entorpecentes, fortalecendo o combate ao crime organizado.”

Além das drogas, as equipes apreenderam mercadorias irregulares em duas operações distintas. Na embarcação A Noiva III, com destino a Santarém, foram confiscadas 101 bolsas de semijoias, avaliadas em R$ 350.000, sem notas fiscais. Em outra ação, na embarcação N/M Ana Karolina II, também oriunda de Manaus, foram apreendidos 23 celulares com notas fiscais inconsistentes, avaliados em R$ 20.000. As mercadorias, totalizando R$ 370.000, foram retidas para regularização junto à Receita Federal.

Mercadoria (Celulares) irregular apreendida na Base Candiru

Machado reforçou o compromisso com a fiscalização: “Além de combater a criminalidade, atuamos em parceria com a Receita Federal contra o contrabando e o transporte de mercadorias sem comprovação fiscal. Nosso objetivo é proteger os rios e garantir a segurança de todos com dedicação e eficiência.”

As ações da Base Candiru demonstram o papel estratégico da integração entre órgãos de segurança e fiscalização na redução de ilícitos na Amazônia, protegendo a população e coibindo crimes como o tráfico de drogas e o contrabando.

www.obidos.net.br - Com informações Agência Pará.