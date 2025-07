Rotary Club de Óbidos realiza o Baile das Debutantes: "Celebrando Sonhos"

Óbidos – Uma noite de emoção, inclusão e celebração marcou o Baile das Debutantes: Rotary Celebrando Sonhos, promovido pelo Rotary Club de Óbidos no dia 28 de junho de 2025. O evento, realizado na sede social da entidade, proporcionou a cinco jovens com deficiência da comunidade obidense a oportunidade de vivenciar o tradicional rito de passagem dos 15 anos de forma inesquecível.

As debutantes Alana Dina Castro da Silva, Ana Beatriz Coelho de Lima, Laila Emmanuelle dos Santos Pinto, Maria Eduarda de Almeida Canto e Ranna Ribeiro Ramos foram as protagonistas da noite, sendo que a festa teve como príncipe John Anderson Barros Vaz Ferreira. Cada uma celebrou seus sonhos em um momento único, repleto de significado e emoção, reforçando o poder da inclusão social e da valorização da dignidade humana.

A iniciativa foi idealizada pela rotariana Maria Clara Figueira, representante do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) no clube, e teve o apoio da presidente do Rotary Club de Óbidos, Sra. Salete Menezes. O projeto é um marco na atuação do clube em prol de uma sociedade mais justa, acessível e igualitária.

A cerimônia contou com música ao vivo, que contribuiu para a atmosfera especial da noite. O rotariano Rosinaldo Cardoso e o saxofonista Antônio Jr encantaram o público com um repertório cuidadosamente selecionado, emocionando os presentes e tornando o momento ainda mais memorável.

Mais do que um baile, o "Celebrando Sonhos" foi uma demonstração de amor, acolhimento e respeito, que ficará marcada na história do Rotary Club de Óbidos e no coração das debutantes e de suas famílias. O evento reafirma o compromisso da instituição com a transformação social e com o fortalecimento dos valores humanos por meio de ações concretas e sensíveis.

GALERIA DE FOTOS....

























































https://www.obidos.net.br/index.php/festas/8015-rotary-club-de-obidos-realiza-o-baile-das-debutantes-celebrando-sonhos#sigProId42108777da View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações de Clara Figueira e Fotos de Vander N Andrade