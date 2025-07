ÓBIDOS: Transladação da Imagem de Sant’Ana dá início à Festividade 2025 

Óbidos – A Festividade de Senhora Sant’Ana 2025 já começa a emocionar fiéis da região do Baixo Amazonas. A tradicional celebração religiosa, que ocorrerá entre os dias 13 a 26 de julho, teve sua abertura oficial nesta sexta-feira, 11 de julho, com dois importantes eventos que marcaram a transladação da imagem da padroeira de Óbidos para o município de Terra Santa (PA).

Ao meio-dia, a Catedral de Sant’Ana foi palco da Santa Missa de envio da imagem, reunindo devotos, lideranças religiosas e comunitárias em um momento de fé, oração e despedida. Após a celebração, uma caminhada acompanhou a imagem até a balsa, que iniciou a viagem fluvial com destino ao município vizinho.

No sábado, dia 12 de julho, a programação continua com a chegada da imagem em Faro (PA), onde será celebrada uma missa na Paróquia São João Batista às 10h. Após a missa, a imagem percorrerá algumas comunidades locais e segue viagem até Terra Santa, onde será recebida pelos fiéis. À noite, a imagem de Sant’Ana visita comunidades do município, em preparação para o grande momento do domingo.

Já no domingo, dia 13, ocorre o tradicional Círio Fluvial de Senhora Sant’Ana, marcando o início oficial da festividade. A procissão sairá de Terra Santa, com parada na Comunidade Maria Tereza, e seguirá rumo ao Porto de Óbidos, onde a imagem será recebida com muita emoção, música religiosa e demonstrações de fé.

A Festividade de Sant’Ana 2025, um dos eventos religiosos mais aguardados da região, segue até o dia 26 de julho, com uma programação intensa de missas, novenas, atividades culturais e momentos de confraternização, reunindo comunidades urbanas e ribeirinhas em torno da devoção à padroeira dos obidenses.

A Diretoria da Festividade 2025 convida todos os fiéis a acompanharem e participarem da programação, fortalecendo os laços de fé, tradição e união que caracterizam a celebração de Senhora Sant’Ana em Óbidos.

www.obidos.net.br - João Canto, Vander N Andrade e Mauro Nayan