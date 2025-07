Julho Amarelo: Secretaria de Saúde de Óbidos divulga programação para conscientização sobre as hepatites virais

As ações estratégicas realizadas pela rede municipal de saúde de Óbidos serão marcadas neste mês pela mobilização da campanha “Julho Amarelo”, que vai orientar sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais, por meio de uma programação especial, em alusão à campanha.

A hepatite é uma inflamação do fígado e pode ser causada tanto por vírus quanto pelo uso de medicamentos, álcool e outras drogas, bem como por doenças autoimunes.

A diretora-executiva de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Isabela Taketomi, alerta para o agravamento que pode haver nos casos em que o paciente não procurar o tratamento adequado.

“As hepatites B e C, em casos de agravo, podem levar a doenças mais graves como um câncer de fígado ou a uma cirrose, e é uma doença que a gente considera silenciosa. O paciente pode passar anos sem apresentar nenhum tipo de alerta, sem apresentar nenhum tipo de sinal. Então, a importância da gente está fazendo os testes rápidos, os exames de investigação, principalmente para aquelas pessoas que já sabem que têm uma predisposição à exposição a qualquer agravo que vá atingir o fígado”, detalhou Isabela.

Para ampliar as ações de prevenção e combate as hepatites, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), está coordenando uma mobilização que envolverá os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e as enfermeiras que atuação na Atenção Primária à Saúde (APS), para viabilizar a oferta de testes rápidos para a população e realizar as ações de educação em saúde.

“Vamos fazer as orientações sobre os cuidados e as medidas de prevenção para que a população não adquira as ISTs [Infecções Sexualmente Transmissíveis]. Vamos também fazer algumas mobilizações externas, ampliando o nosso público e no dia 28 de julho vamos massificar a campanha em todas as Unidade Básicas de Saúde do nosso município, com a oferta de teste rápido para HIV, Sífilis e as Hepatites B e C”, disse a diretora-executiva de Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Programação

Ações contínuas (1º a 25 de julho)

O quê: ações educativas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com foco na orientação sobre as formas de transmissão, prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais.

Onde: todas as UBSs do município.

“Dia D” de mobilização (28 de julho de 2025 – segunda-feira)

O quê: dia de intensificação da testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

Horário: 7h às 11h e de 13h às 17h.

Onde: todas as UBSs do município.

Ações de testagem em locais públicos:

O quê: testes rápidos para hepatites B e C, Sífilis e HIV, além de vacinação contra hepatite B.

Local: Feira Livre do Produto Rural

Data: 22 de julho de 2025 (terça-feira)

Horário: 8h às 11h

Antigo Porto da Companhia Docas do Pará:

Data: 29 de julho de 2025 (terça-feira)

Horário: 8h às 11h

Testagem e vacinação

As hepatites virais atingem o fígado e podem causar alterações leves e graves. Elas podem ser causadas pelos vírus A, B, C, D e E. No Brasil, são mais comuns os vírus A, B e C. A vacina é a principal forma de prevenção das hepatites A e B. No caso da hepatite C, o desafio é a testagem para detecção da doença. O tratamento das pessoas infectadas com o vírus tipo C é feito com antivirais de ação direta, durante 12 semanas. O uso do preservativo nas relações sexuais também é recomendado na prevenção de todos os tipos da doença.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza, gratuitamente, os testes rápidos que detectam infecções pelos vírus B ou C e vacinas contra as hepatites A e B. A vacina contra a hepatite B está disponível no SUS para todas as pessoas não vacinadas, independentemente da idade. Para crianças, a recomendação é que sejam feitas quatro doses da vacina, sendo a primeira ao nascer, seguida de reforços aos 2, 4 e 6 meses (vacina pentavalente).

