Ventilação natural ganha protagonismo em projetos residenciais sustentáveis

Arquiteta destaca benefícios para conforto, saúde e eficiência energética nos lares

Seja casa ou apartamento, quem pretende investir em imóvel que une conforto e total aproveitamento do espaço não pode deixar passar despercebido um detalhe importante: a ventilação natural. Esse é apenas um dos diferenciais de projetos residenciais voltados à sustentabilidade e ao bem-estar. Segundo a arquiteta Joyce Andrina, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNAMA Santarém, o recurso atua diretamente na qualidade de vida dos moradores e na eficiência energética das construções.

“A ventilação natural tem relevância tanto para o conforto térmico quanto para a saúde dos moradores”, afirma. Além de controlar a temperatura sem o uso de aparelhos, promove a renovação do ar, previne o mofo e reduz a concentração de poluentes internos.

Entre as principais recomendações para otimizar o fluxo de ar fresco estão a ventilação cruzada e o uso de claraboias e pé-direito duplo. “O posicionamento estratégico de janelas e portas de acordo com os ventos predominantes também é essencial. Já elementos como brises, muxarabis, venezianas e jardins internos auxiliam na circulação e proporcionam privacidade e conforto visual", explica Joyce.

O terreno também faz diferença

A escolha do terreno e o entendimento sobre os ventos locais são etapas determinantes. “Conhecer a direção e a intensidade dos ventos em uma região permite que os arquitetos posicionem as aberturas de forma estratégica para aproveitar ao máximo o fluxo de ar”, pontua. Barreiras como construções vizinhas, vegetações ou o próprio relevo devem ser analisadas para o projeto favorecer a ventilação.

Do ponto de vista estético, Joyce garante que é possível unir funcionalidade e design. “Cobogós, brises ou painéis de madeira ripada promovem a circulação de ar sem comprometer a beleza do projeto. Telhados verdes e caixilhos com aberturas amplas também são aliados".

Suporte tecnológico

A tecnologia tem sido uma grande aliada para prever e controlar o comportamento do ar. “Softwares de simulação climática, como o EnergyPlus e o DesignBuilder, permite que os arquitetos tomem decisões mais assertivas quanto ao posicionamento de aberturas. Já os sensores e sistemas automatizados tornam o processo ainda mais eficiente ao ajustar janelas conforme temperatura e umidade".

Mesmo em locais pequenos e urbanizados, a ventilação natural pode ser aplicada com criatividade. “É possível maximizá-la utilizando pátios internos, claraboias e aberturas no topo das edificações. Os sistemas de ventilação vertical também são uma solução eficaz em construções com restrição de espaço".

Sombra e vento fresco

Joyce acredita que a demanda por esse tipo de solução está crescendo. “Esse aumento é impulsionado pela maior conscientização ambiental dos consumidores, pelo aumento dos custos energéticos e pela busca por ambientes mais saudáveis e eficientes”.

Para ela, os arquitetos têm papel essencial nesse processo de mudança cultural. “É importante explicar os benefícios econômicos a longo prazo e conscientizar sobre os impactos positivos na saúde. Mostrar exemplos reais inspira confiança e motiva os clientes”, conclui.

Por Henrique Brito