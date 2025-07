SAF lança edital com investimento de R$ 5 milhões na agricultura familiar

A Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) lançou, nesta quarta-feira (9), o edital do Programa de Alimentação Saudável (PAS), que vai investir R$ 5 milhões na compra de alimentos da agricultura familiar.

Os produtos adquiridos pelo PAS são direcionados a entidades que atuam no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade socioassistencial. Podem se inscrever no programa associações ou cooperativas da agricultura familiar. As entidades devem apresentar propostas incluindo os produtos que poderão entregar. O valor máximo de cada proposta não pode ultrapassar o valor de R$ 100 mil.

As inscrições das entidades fornecedoras de alimentos podem ser feitas pelo Sistema Integrado de Gestão de Repasses (http://sigrp.pi.gov.br/) a partir desta quinta-feira (10) e encerram no dia 20 de julho.

A iniciativa fortalece a produção local, gera renda para os agricultores e contribui para o combate à fome e à desnutrição. Além disso, o edital valoriza produtos regionais e promove o acesso a alimentos frescos e de qualidade.

O Programa de Alimentação Saudável é executado pela SAF com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop). Além das inscrições de associações e cooperativas da agricultura familiar como fornecedoras, serão credenciadas instituições que atendem famílias com situação de vulnerabilidade socioassistencial. A previsão é que o edital de credenciamento das entidades recebedoras seja divulgado na primeira quinzena de agosto.

