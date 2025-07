TJPA alerta bancos sobre fraudes envolvendo documentos falsos com dados verdadeiros

A checagem da certificação digital é um procedimento essencial para evitar fraudes.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) alerta bancos e instituições financeiras para uma prática fraudulenta crescente, que consiste na elaboração de documentos falsos, especialmente alvarás judiciais, a partir de informações verdadeiras extraídas do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Embora os alguns dados utilizados sejam legítimos e acessíveis por usuários(as) devidamente habilitados(as), os documentos falsificados não possuem validade jurídica, pois não contam com assinatura eletrônica certificada por autoridade competente.

Atenção, instituições financeiras: antes de efetuar qualquer pagamento com base em documentos judiciais, é fundamental que seja realizada a verificação da assinatura digital presente no documento. A assinatura eletrônica válida é o elemento que confere autenticidade, integridade e validade jurídica ao ato.

O TJPA reforça que a checagem da certificação digital é um procedimento essencial para evitar fraudes, proteger recursos públicos e resguardar a segurança institucional de todos os envolvidos.

Nesse sentido, há uma consulta oficial de validade de assinaturas para documentos processuais, a qual pode ser realizada a partir dos endereços:

As denúncias estão sendo analisadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e pelo Comitê de Governança de Segurança da Informação do Poder Judiciário do Pará.

Golpes virtuais devem ser denunciados à autoridade policial e reportados aos canais institucionais.

No caso de dúvidas, entre em contato por meio da nossa Central de Serviços pelo telefone (91) 3289-7100.

Horários de Atendimento:

Segunda a sexta: das 7h às 22h;

Sábados, domingos e feriados: das 8h às 20h.

FONTE: TJPA