Missa de Envio e Transladação da Imagem de Sant'Ana acontecem nesta sexta, dia 11

Os fiéis estão convidados a participar da Santa Missa de Envio e Transladação da Imagem de Sant'Ana, um evento de profundo significado espiritual que ocorrerá nesta sexta-feira, 11 de julho de 2025, às 12h, na histórica Catedral de Sant'Ana. Esta celebração marca o início de uma peregrinação que levará a venerada imagem de Sant'Ana a Faro e Terra Santa, reforçando laços de fé e devoção entre as comunidades participantes. A missa será um momento de união, oração e preparação para os eventos que se seguirão.

A festividade de Sant'Ana, programada para o período de 13 a 26 de julho de 2025, promete ser um marco na agenda religiosa, com atividades que envolverão diversas paróquias e devotos. No domingo, dia 13, a imagem deixará Terra Santa, seguindo um roteiro que inclui paradas na Comunidade de Maria Tereza e em Óbidos. Estas etapas permitirão que mais fiéis se conectem à tradição, participando de momentos de reflexão e celebração ao longo do trajeto.

Organizado com grande cuidado pela comunidade local, o evento destaca a importância cultural e religiosa de Sant'Ana, figura central na devoção católica. Todos são bem-vindos a se juntar a esta jornada de fé.

Detalhes do Evento:

Data: 11/07/2025, Sexta

