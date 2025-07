Piquenique Junino do AEE em Óbidos: Uma Manhã de Alegria e Inclusão

No último dia 09 de julho, a Chácara Geretepaua, em Óbidos, foi palco de uma manhã repleta de aprendizado, diversão e conexão com a natureza durante o Piquenique Junino do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Escola Manuel Valente do Couto. Organizado com carinho pelas professoras Clara Figueira e Vanessa Ferreira, da Sala de Recursos Multifuncionais, o evento proporcionou momentos inesquecíveis aos alunos, promovendo integração, lazer e estímulos ao desenvolvimento integral.

Em um ambiente acolhedor, os estudantes participaram de atividades como brincadeiras tradicionais, circuito motor, músicas infantis e momentos livres ao ar livre, que encantaram a todos. O piquenique foi finalizado com um lanche coletivo, repleto de frutas frescas e delícias típicas das festas juninas, preparado com muito afeto.

A professora Clara Figueira destacou a importância da iniciativa:

Atividades como essa promovem muito mais do que diversão. Elas são oportunidades riquíssimas de desenvolvimento de habilidades sociais, motoras e cognitivas. Além disso, proporcionam aos nossos alunos experiências significativas fora do espaço escolar, fortalecendo vínculos afetivos e o sentimento de pertencimento.

O sucesso do evento contou com a colaboração de diversas pessoas. As organizadoras expressaram gratidão ao Sr. José Raimundo Canto, proprietário da chácara, pela generosidade em ceder o espaço; à gestão escolar, pelo apoio logístico; aos pais e responsáveis, pela confiança; e às mediadoras e auxiliares educacionais, pelo comprometimento que tornou o momento ainda mais especial.

O Piquenique Junino do AEE reforça o compromisso da escola com a inclusão, mostrando que, com planejamento, afeto e respeito às singularidades, é possível criar experiências que celebram e valorizam cada aluno.

GALERIA DE FOTOS....



www.obidos.net.br – Informações e Fotos cedidas pela Profa. Clara