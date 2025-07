Imagem de Senhora Sant’Ana visitou a Paróquia São João Batista em Faro e depois seguiu para Terra Santa

A peregrinação da Imagem de Senhora Sant’Ana continua mobilizando fé e devoção na região oeste do Pará. Na sexta-feira (11), a imagem saiu de Óbidos com destino à cidade vizinha de Faro, onde chegou no sábado (12), sendo recebida com entusiasmo pelas comunidades locais como parte das celebrações do Círio de Sant’Ana, padroeira dos obidenses.

Em Faro, a Imagem Peregrina visitou a Paróquia São João Batista, proporcionando momentos de grande emoção e espiritualidade. A programação culminou com uma celebração eucarística presidida por Dom Bernardo Johannes, Bispo Diocesano de Óbidos, e concelebrada pelo padre Lucas Nogueira. A ocasião contou com a presença de muitos fiéis, inclusive de devotos vindos de Óbidos, que acompanham com fervor a Excelsa Padroeira.

Após a missa em Faro, a Imagem seguiu viagem para o município de Terra Santa, onde foi recepcionada pelas comunidades locais. Às 19h30, uma Missa Especial foi celebrada, dando continuidade à programação religiosa que antecede o tradicional Círio Fluvial.

Neste domingo (13), a programação inicia logo ao amanhecer com a Caminhada de Fé com Sant’Ana, que sai do Portal da cidade de Terra Santa às 6h. Em seguida, os participantes compartilharam um café da manhã comunitário na Praça de Santa Isabel, fortalecendo os laços entre as comunidades.

Às 8h, inicia o aguardado Círio Fluvial de Sant’Ana. A Imagem segue em uma embarcação, fazendo uma parada na Comunidade de Maria Tereza, onde se une a outras embarcações vindas de diferentes localidades. Juntas, elas seguiram em procissão pelo Rio Amazonas em direção à cidade de Óbidos, marcando mais uma etapa da peregrinação da Padroeira.

A visita da Imagem de Sant’Ana reforça a importância da tradição religiosa na região, unindo cidades e comunidades em torno da fé e da devoção que há séculos acompanha o povo da Amazônia.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Com Informações e Fotos da Diocese de Óbidos