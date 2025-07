É Círio Fluvial de Sant´Ana outra vez: Fé e tradição renovadas nas águas do Amazonas

ÓBIDOS (PA) – Milhares de fiéis participaram neste domingo, 13 de julho, de mais uma edição do Círio Fluvial de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses, marcando o início oficial da Festividade 2025, uma das mais tradicionais manifestações de fé do oeste do Pará.

Neste ano, a procissão fluvial começou no município vizinho de Terra Santa, de onde a imagem peregrina partiu pela manhã, conduzida em uma balsa pelos rios da Amazônia. A primeira parada ocorreu na Comunidade de Maria Tereza, já em território obidense, onde dezenas de embarcações aguardavam para dar continuidade ao cortejo. A partir dali, uma belíssima procissão tomou forma, com dezenas de barcos decorados e fiéis em oração navegando rumo à cidade de Óbidos.

Por volta das 20h, a Imagem de Senhora Sant’Ana chegou ao Cais do Porto de Óbidos a bordo do Barco Hospital Papa Francisco, especialmente ornamentado para a ocasião, em homenagem ao Papa Francisco (in memoriam). A recepção foi marcada por grande emoção: fogos de artifício iluminaram o céu e o rio Amazonas, enquanto milhares de barquinhos coloridos formavam um espetáculo de fé e beleza nas águas.

Na orla da cidade, uma multidão aguardava a chegada da padroeira com orações, cânticos e homenagens. A imagem foi retirada da balsa pelo padre Adalberto e entregue ao Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, que a ergueu diante do povo em um momento simbólico de bênção e renovação espiritual. Em seguida, a imagem foi colocada na berlinda e seguiu em procissão terrestre até a Praça de Sant’Ana, onde foi celebrada uma missa campal.

Durante o trajeto, os obidenses demonstraram sua devoção decorando ruas, montando altares nas fachadas de suas casas e prestando homenagens com flores, cânticos e orações. Por onde passava a imagem da padroeira, emoção e fé se misturavam: pedidos, agradecimentos e promessas tomavam conta do ambiente, tornando o Círio um momento de profunda religiosidade e identidade cultural.

O Círio Fluvial de Sant’Ana 2025 mostrou mais uma vez a força da tradição e a importância da participação popular. A mobilização da comunidade reafirma o compromisso com a fé católica e com a preservação do patrimônio cultural-religioso do município.

A programação da Festividade de Sant’Ana segue até o dia 26 de julho, com atividades religiosas, como novenas, missas e procissões, além de uma intensa agenda cultural que celebra a história, a fé e a união do povo obidense em torno de sua padroeira.

GALERIAS DE FOTOS...



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8039-e-cirio-fluvial-de-sant-ana-outra-vez-fe-e-tradicao-renovadas-nas-aguas-do-amazonas#sigProId9432163a7f View the embedded image gallery online at:

www.obobidos.net.br - Fotos de João Canto e Vander Andrade