OBIDOS: Paraense Esporte Clube é Campeão Obidense 2025

Óbidos (PA) – O Estádio Ary Ferreira, o tradicional “Aryzão”, foi palco de uma grande final na tarde deste domingo, 30 de agosto de 2025, que ficará marcada na história do futebol obidense. Diante de um estádio lotado, o Paraense Esporte Clube venceu o São Francisco por 4 a 2 e conquistou o título do Campeonato Obidense de Futebol 2025.

A partida decisiva começou eletrizante. O São Francisco e Paraense empataram no primeiro jogo, e entraram em campo determinados a vencer, entretanto o São Francisco conseguiu ser melhor e terminar o primeiro tempo na frente, vencendo por 2 a 1 – placar que, naquele momento, lhe garantia a taça. A torcida do Paraense estava apreensiva, mas seguiu incentivando o time.

Na volta para a segunda etapa, o Paraense mostrou garra e partiu para cima. Empatou, virou e ampliou o placar, selando uma virada sensacional por 4 a 2. O resultado levou a torcida ao delírio e fez explodir o Aryzão em festa. O clima de rivalidade ainda provocou um princípio de tumulto nos minutos finais da partida, mas rapidamente foi controlado, sem maiores incidentes.

Paraense Campeão Obidense 2025

Com a vitória, o Paraense, após uma longa espera, voltou a erguer a taça de campeão obidense, coroando uma campanha de superação e determinação. Após o apito final, os jogadores receberam medalhas, o troféu e a premiação, celebrando junto à torcida que invadiu o gramado para festejar e a festas rolou até altas horas, na casa de seu Presidente Adailson Pinto e família.

O Campeonato Obidense 2025 foi organizado pela Liga Desportiva Obidense (LDO), presidida por Ivaldo Ferreira, o “Pepeia”, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através da Prefeitura de Óbidos, que garantiu os troféus e premiações tanto para o campeão Paraense quanto para o vice, São Francisco.

São Francisco Vice Campeão Obidense 2025

A final deste ano mostrou mais uma vez a força do futebol local e a paixão da torcida obidense, que lotou o Aryzão para acompanhar de perto a grande conquista do Paraense Esporte Clube.

Gols da partida...

Marcaram para o Paraense: Benedito Silvava (43´), Leitão (21´), Otavinho (30´) e Leitão (40´ )

Marcaram para o São Francisco: Manoel João (20´) e Rodrigo (37´).

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade