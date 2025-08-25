Laís Sofia, aluna do IFPA Campus Óbidos, conquista medalhas de ouro e prata no JIF 2025

Óbidos (PA) – A estudante Laís Sofia, do Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Óbidos, brilhou na Etapa Norte dos Jogos dos Institutos Federais (JIF 2025), realizada no estado do Amapá. Representando o Pará, a jovem atleta conquistou a medalha de ouro nos 3000 metros e a medalha de prata nos 800 metros na modalidade de atletismo, colocando-se entre os grandes nomes da competição.

Os JIFs são o maior evento esportivo da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Realizados anualmente, eles reúnem estudantes-atletas de diversos institutos federais em diferentes modalidades, promovendo o intercâmbio cultural e esportivo entre jovens de todo o país. A etapa Norte, da qual Laís participou, é uma das mais desafiadoras, reunindo atletas do Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e Amapá.

Mais do que competir, os Jogos carregam a missão de incentivar valores como cidadania, respeito, inclusão e trabalho em equipe, fortalecendo a formação integral dos estudantes. Nesse contexto, a participação e o desempenho de Laís Sofia não se limitam à conquista das medalhas: representam também a dedicação, disciplina e espírito coletivo que o esporte proporciona.

Para a comunidade acadêmica do IFPA Campus Óbidos, a conquista de Laís é motivo de orgulho. O feito mostra a força dos talentos locais e evidencia o impacto positivo que o esporte exerce na educação, atuando como ferramenta de transformação social e incentivo para outros jovens da região.

Além da performance individual, a participação do IFPA no JIF 2025 reforça a importância do incentivo a práticas esportivas dentro das instituições de ensino. O esporte, aliado ao conhecimento científico e tecnológico, contribui para a formação de cidadãos mais preparados, engajados e conscientes do papel que exercem na sociedade.

Com talento e determinação, Laís Sofia levou o nome do IFPA e do Pará ao pódio, mostrando que perseverança e esforço podem transformar sonhos em conquistas reais. Sua história agora integra o hall de vitórias que marcam a trajetória do esporte estudantil da região Norte e inspira novas gerações de atletas.

