Baile dos Pauxis será realizado em Belém no dia 10 de outubro

Belém (PA) – Um dos encontros mais esperados pelos obidenses residentes na capital paraense e visitantes durante o Círio de Nazaré está de volta. O tradicional “Baile dos Pauxis” acontecerá no dia 10 de outubro de 2025 (sexta-feira), na Sede da Assembleia Paraense (Centro), prometendo mais uma noite de confraternização, reencontros e muita diversão.

O baile, que já ultrapassa quatro décadas de tradição, é promovido pelo conterrâneo Aristides Dias (Tidão) e reúne centenas de obidenses e amigos em Belém.

Atrações Musicais

Nesta edição, o público vai dançar ao som das bandas Amazon Dance e Top Hits, que irão animar a noite com repertórios variados. Além da música, a programação contará com a tradicional escolha da Garota Óbidos, sorteio de brindes e momentos de confraternização entre os participantes.

Origem do Baile

O “Baile dos Pauxis” teve início em 1975, quando um grupo de obidenses que vivia em Belém percebeu a falta de convivência entre os conterrâneos, apesar de estarem na mesma cidade. A ideia de organizar uma festa surgiu para reunir amigos, fortalecer laços e celebrar a cultura obidense. Desde então, o evento passou a ocorrer todos os anos, sempre no período do Círio de Nazaré, quando muitos obidenses visitam a capital paraense.

Serviço

Evento: Baile dos Pauxis

Baile dos Pauxis Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)

10 de outubro de 2025 (sexta-feira) Local: Assembleia Paraense – Centro (Belém-PA)

Assembleia Paraense – Centro (Belém-PA) Hora: 22h

22h Bandas: Amazon Dance e Top Hits

Amazon Dance e Top Hits Promotor: Aristides Dias (Tidão)

Aristides Dias (Tidão) Contato: (91) 98027-7488

O “Baile dos Pauxis” segue firme como um espaço de encontro, música e tradição, celebrando a amizade e a cultura obidense em Belém do Pará.

