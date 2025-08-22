Projeto TRT-8 Presente retoma as visitas nas Varas de Trabalho do Pará, iniciando por Óbidos

Óbidos, Itaituba e Santarém são as cidades que irão receber a equipe de gestão do TRT-8.

O projeto TRT-8 Presente retorna em setembro com o objetivo de aproximar a Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) de magistrados(as) e servidores(as) que atuam nas Varas do Trabalho localizadas fora da sede. As visitas serão realizadas nos municípios de Óbidos, Itaituba e Santarém, no Pará, a partir do dia 8 de setembro.

Criado para fortalecer o diálogo e a integração institucional, o projeto realiza encontros presenciais entre a Administração do Tribunal e as equipes locais, valorizando a atuação de cada unidade fora de sede.

A programação inicia no dia 8 pela Vara do Trabalho de Óbidos, seguindo para a cidade de Itaituba no dia 10 de setembro e encerrando a programação do TRT-8 Presente, em Santarém, no dia 12.

As cidades visitadas

Óbidos – Fundada em 1755, em homenagem à vila portuguesa de mesmo nome, a cidade está localizada no oeste do Pará, às margens do Rio Amazonas. É reconhecida pela tranquilidade e pelo patrimônio histórico de influência portuguesa, preservado em construções de arquitetura marcante.

Itaituba – No sudoeste do Pará, destaca-se pela riqueza natural e paisagens diversificadas. Reúne atrativos como praias de rio formadas durante a seca, corredeiras próximas a São Luiz do Tapajós e o Parque Nacional da Amazônia.

Santarém – Popularmente chamada de “Pérola do Tapajós”, foi fundada em 1661 e é uma das cidades mais antigas da Amazônia. O município é referência histórica e cultural, sendo palco do Sairé, uma das maiores manifestações folclóricas da região, que atrai visitantes de várias partes do mundo.

Programação – ÓBIDOS (8/9/2025 - segunda-feira)

08h - 09h - Café da manhã com a Presidente, Desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida

09h às 09h30 - Palavras da Presidente

09h30 às 11h - Apresentação da equipe e esclarecimento de dúvidas

ITAITUBA (10/09/2025 - quarta-feira)

08h-08h30 - Inauguração da reforma da Vara do Trabalho e Descerramento da Placa.

08h30 - 09h - Palavras da Presidente

09h - 09h30 - Entrega da medalha Semíramis Arnaud Ferreira

09h30 - 10h30 - Apresentação da equipe e esclarecimentos de dúvidas

10h30 - lanche com a Presidente

SANTARÉM (12/9/2025 - sexta-feira)

08h - 09h - Café da manhã com a Presidente

09h às 09h30 - Palavras da Presidente

09h30 às 10h - Entrega da medalha Semíramis Arnaud Ferreira

10h às 11h - Apresentação da equipe e esclarecimento de dúvidas

Serviço: TRT-8 Presente visita às Vara do Trabalho do Pará

Período: 8, 10 e 12 de setembro de 2025

Onde: Varas do Trabalho de Óbidos, Itaituba e Santarém

