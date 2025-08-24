Ufopa eterniza legado de Benedicto Monteiro com título de Doutor Honoris Causa

Escritor paraense é homenageado por sua contribuição à cultura, política e história da Amazônia.

Na tarde desta terça-feira, 25, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizou sessão solene no auditório da Unidade Tapajós para a entrega do título de Doutor Honoris Causa a Benedicto Monteiro (in memoriam). O título constitui a mais elevada distinção acadêmica outorgada pela Ufopa.

Honoris causa é uma expressão latina que significa “por causa de honra” e é concedido a personalidades de notável relevância, cujas trajetórias de vida e obras representam contribuição ímpar para a cultura, a ciência, a vida pública e a sociedade em geral.

O tributo a Benedicto Monteiro foi em reconhecimento pela atuação que atravessou fronteiras e tempos, deixando marcas duradouras no pensamento, na literatura e na história do Pará e do Brasil. Sua produção intelectual e sua dedicação à causa pública representam um legado de resistência, justiça e compromisso com os valores mais elevados da cidadania e da dignidade humana.

Durante o evento de Diplomação na UFOPA

Ao conceder este título, a Ufopa reconhece que Benedicto Monteiro, com sua vida e obra, tornou-se não apenas referência cultural e política, mas também exemplo ético e humano, capaz de inspirar as presentes e futuras gerações. Assim, o ato solene não se limitou a uma homenagem individual, mas reafirmou a missão maior da Ufopa de preservar a memória, valorizar o saber e celebrar aqueles que, por sua grandeza de espírito e contribuição à sociedade, dignificam a história da região e da universidade.

Conceder o título de Doutor Honoris Causa a Benedicto Monteiro é, portanto, reconhecer e eternizar sua trajetória como patrimônio imaterial da Ufopa e da Amazônia. Durante a cerimônia, a Diretora do Instituto de Ciências da Sociedade, professora doutora Ana Maria Silva Sarmento, fez a entrega da placa de agradecimento à filha de Benecdito, a escritora Wanda Monteiro, em reconhecimento à vida e à obra de seu pai.

A mesa de honra da solenidade foi composta pela reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e presidente do Conselho Superior Universitário, professora doutora Aldenize Ruela Xavier; pela diretora do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), professora doutora Ana Maria Silva Sarmento; pelo coordenador do curso de Gestão Pública, professor doutor Márcio Júnior Benassuly Barros; pela diretora do Campus Alenquer, professora Maria do Rosário da Silva e pela escritora Wanda Benedicta Marques Monteiro, filha de Benedicto Wilfred Monteiro.

A honraria foi aprovada em 2024 pelo Conselho Universitário (Consun), após proposta do professor Rogério Almeida, do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional (GPDR), vinculado ao Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) da Ufopa.

FONTE: Comunicação/UFOPA