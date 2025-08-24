Rodas de Conversa do Agosto Lilás promovem conscientização em Curuá e Óbidos

A Campanha Agosto Lilás, realizada em todo o Brasil durante o mês de agosto, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre o combate à violência contra a mulher. A iniciativa reforça a importância da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que garante medidas protetivas de urgência e assegura os direitos das mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica e sexual.

Nos municípios de Curuá e Óbidos, ações do projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia” promoveram rodas de conversa que proporcionaram momentos de reflexão coletiva e troca de experiências entre as participantes. As atividades foram realizadas no município de Curuá e na comunidade São José, Mocambo Pauxis, em Óbidos.

Esses encontros se mostraram fundamentais para discutir temas como a igualdade de gênero e os diferentes tipos de violência enfrentados pelas mulheres. O espaço acolhedor e participativo permitiu que todas pudessem expressar opiniões, esclarecer dúvidas e fortalecer a consciência crítica. Além disso, as rodas de conversa funcionam como ferramentas de prevenção, ao disseminar informações sobre direitos, serviços de apoio e canais de denúncia.

Durante a programação, também foi apresentado o novo veículo adquirido pela Associação Beneficente Emaús, em parceria com a MIVA Áustria, a Diocese de Linz, o Land Oberösterreich e a Brasilienmission des Hl. Franziskus e. V., Visbek, Alemanha. A pick-up Hilux, quatro portas e tração 4x4, foi disponibilizada para a equipe de trabalho em sua primeira missão voltada aos projetos sociais.

A aquisição representa um importante reforço para as atividades da entidade, oferecendo mais segurança e agilidade no deslocamento de profissionais e voluntários, além de ampliar o alcance das ações sociais em comunidades de difícil acesso na zona rural. Dessa forma, a iniciativa fortalece tanto a promoção da cidadania quanto o apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade na região amazônica.

