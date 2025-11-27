MRN realiza 4ª Feira Quilombola com foco na educação antirracista e valorização das tradições regionais

A MRN promoveu a 4ª Feira Quilombola, com o tema “Caminhos para uma Educação Antirracista – Respeitando as Diferenças”, no último dia 25 de novembro, em Porto Trombetas, distrito de Oriximiná (PA). A iniciativa integra o pilar Raça e Etnia do programa MRN para Todos e reuniu representantes de comunidades quilombolas, ribeirinhas, empregados e parceiros em um encontro marcado pela cultura, diversidade e fortalecimento das identidades tradicionais da região.

Com apresentações culturais, comidas típicas, artesanato, biojóias e um desfile de trajes étnico-culturais, a feira reforçou o compromisso da empresa com o respeito às diferenças, o incentivo ao empreendedorismo local e a valorização da história e dos povos que compõem o território.

Durante a Feira Quilombola, foram divulgados os selecionados do Concurso de Redação Palavras que Transformam: Construindo um presente antirracista. A iniciativa premiou os 1º, 2º e 3º lugares do Ensino Médio e do Fundamental II, com produções voltadas para a temática racial. O objetivo foi encorajar o público juvenil a refletir e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Para Silvia Rocha, moradora do Quilombo Boa Vista, a feira representa um espaço de visibilidade e reconhecimento. “A 4ª feira quilombola representa respeito à nossa história e à nossa diversidade. Dá oportunidade para que a gente traga a nossa cultura, mostre que preto não é só descendente de escravo, mas é uma pessoa com dignidade, história, beleza e identidade. Um evento como esse, dá muita visibilidade para nossa história e mostra toda a nossa riqueza”, destacou.

Quem também celebrou os resultados proporcionados pela feira foi Zeneide Barreto de Souza, moradora ribeirinha da comunidade Lago do Ajudante, em Porto Trombetas. “A feira trouxe mais desenvolvimento para a nossa comunidade. Participo desde a primeira edição e isso já deu liberdade para trabalharmos o artesanato e mostrarmos a nossa cultura, que até então não tinha espaço. A feira fortaleceu muito essa produção, porque antes não tínhamos onde expor. Hoje, temos vontade de continuar criando e apresentando nosso trabalho”, comentou.

Para Lidiane Simões, membro do pilar de Raça e Etnia do programa MRN para Todos, que atua no departamento de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas da MRN, reforçou o papel da educação e da representatividade no enfrentamento ao racismo. “O principal objetivo da MRN é trazer visibilidade para esse tema e para o território onde estamos inseridos. Existem vários territórios quilombolas ao nosso redor, e é fundamental conhecer sua cultura e identidade. Educação é a base de tudo: quando unimos educação e práticas antirracistas desde a infância, formamos um olhar que entende a diferença como algo normal e que reforça o respeito ao próximo”, explicou Lidiane.

Lenilton Santos de Jesus, analista de Relações Comunitárias da MRN e membro do Pilar Raça e Etnia do programa MRN para Todos, explicou que a feira cumpre um papel essencial na preservação das tradições locais. “A Feira Quilombola foi criada para fomentar e fortalecer a cultura regional das comunidades quilombolas e ribeirinhas. O tema deste ano reforça a importância do cuidado nas relações e na forma como nos referimos às diferenças. A feira traz esse fortalecimento das identidades e raízes ao permitir que sejam mostrados os produtos, as danças e as práticas culturais das comunidades, incentivando também o empreendedorismo local”, ressaltou.

A 4ª Feira Quilombola reforça o compromisso da MRN com a promoção da diversidade, o diálogo e o respeito às tradições, contribuindo para uma educação antirracista e para o desenvolvimento sustentável das comunidades vizinhas ao empreendimento.

