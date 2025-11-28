A partir de 1º de janeiro só poderão transitar no Estado bovinos e bubalinos com identificação individual e GTA em dia

Daqui a 30 dias, o rebanho paraense que for circular no Estado ganha mais segurança sanitária com a identificação individual e GTA. Produtores precisam ficar atentos às novas normas de defesa agropecuária, alerta a Adepará.

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) alerta os produtores rurais paraenses para o início do prazo oficial que tornará obrigatória a identificação individual de bovinos e bubalinos com brincos — visual e eletrônico — e a Guia de Trânsito Animal (GTA) em dia. A medida passa a valer daqui a 30 dias, a partir de 1º de janeiro de 2026, conforme previsto no planejamento de implantação do programa Pecuária Sustentável.

Para manter o rebanho livre de doenças e protegido, o Governo do Pará, por meio da Adepará, realiza a identificação individual dos bovinos e bubalinos para produtores com até 100 animais. Com acesso a esse tipo de tecnologia, a medida garante maior gestão e segurança para produtores.

Rebanho mais protegido - Para Barbra Lopes, médica veterinária e gerente de Cadastro Agropecuário e Rastreabilidade da Adepará, a rastreabilidade chega para proporcionar ao produtor melhor desenvolvimento da sua produção.

“Unindo esforços entre iniciativa público e privada, a rastreabilidade animal chega para o produtor com um único objetivo, de garantir controle sanitário e melhorar o desenvolvimento da produção do rebanho. Não é só um brinco, a identificação individual permite que o produtor passe a ter acesso a uso de tecnologia no campo, fazendo uma gestão mais qualificada e segura do seu rebanho”, comenta a gerente.

“A logística do Marajó é bem diferente, a forma de produção, o manejo, é um ganho significativo para todos nós marajoaras, para que a gente consiga alcançar e se firmar no mercado. Todo passo dado em busca do uso de tecnologia, inovação e controle para a garantia de qualidade é fundamental”, disse a proprietária da fazenda Mironga, em Soure, no Marajó, Gabriela Goveia.

Rastreabilidade em contagem regressiva - O futuro da pecuária sustentável começa no Pará. A partir de 1º de janeiro de 2026, só poderão transitar no Estado os animais bovinos e bubalinos que tiverem identificação individual e GTA em dia. Para produtores com até 100 animais, o Governo do Pará, por meio da Adepará, realiza a doação dos brincos de identificação. Já os pecuaristas com rebanho superior a essa quantidade poderão adquirir os materiais em revendas agropecuárias cadastradas junto à Agência, distribuídas nos municípios paraenses.

Procure as unidades regionais da Agência de Defesa para adquirir os elementos de identificação ou tirar dúvidas sobre o Sistema de Rastreabilidade Bovídea do Pará.

