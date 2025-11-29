Defesa Civil entrega 700 cestas humanitárias a famílias ribeirinhas em Óbidos

O município de Óbidos, no oeste do Pará, avança nas ações de assistência às famílias atingidas pelos impactos das cheias com a entrega de 700 cestas humanitárias a comunidades ribeirinhas afetadas pela inundação no Igarapé Grande e região. A ajuda integra a resposta emergencial do Governo Federal, após o reconhecimento do decreto de situação de emergência solicitado pelo município devido aos danos causados pelos fenômenos naturais.

Nesta semana, o Governo Municipal, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compedec), realizou uma expedição que percorreu 16 comunidades para garantir a entrega direta dos donativos. A iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso das famílias aos benefícios, reduzindo deslocamentos e assegurando que a ajuda chegasse com agilidade aos mais impactados. Além das cestas de alimentos, foram distribuídos kits de limpeza, higiene pessoal, dormitório, bem como colchões e redes.

O reconhecimento da situação de emergência foi subsidiado por um levantamento técnico realizado pela Compedec, que identificou os moradores afetados pelas inundações. Com base nesse diagnóstico, a Defesa Civil Nacional autorizou o envio da ajuda humanitária, viabilizando o atendimento às famílias ribeirinhas que enfrentam prejuízos recorrentes em decorrência das mudanças climáticas.

Moradora da comunidade Amador, Lucirene Vieira destacou a importância da chegada dos donativos no momento certo. “Me sinto feliz porque chegou na hora certa. Não vai ajudar só a mim, mas a minha família toda e demais moradores das comunidades Auerana, Amador e de toda a região. Agradeço o comprometimento da Defesa Civil e do prefeito Jaime Silva para que essa ajuda chegasse até a gente”, afirmou.

Já Elvis Cerdeira, da comunidade Auerana, enfatizou os desafios enfrentados pelos ribeirinhos diante da alternância entre estiagens severas e cheias intensas. “Vivemos tempos difíceis, com seca grande e logo depois cheia grande. Isso afeta diretamente a pesca e o nosso sustento, por isso essa ajuda é tão importante”, ressaltou.

Foram contempladas as comunidades Ilha Grande (São João, Núcleo Santana e Nossa Senhora das Graças), Vila Barbosa, Vila Vieira, Vila Poranga, Ipaupixuna (Menino Deus e São Jorge), Amador, Auerana, Januária, Ilha da Capivara, Igarapé do Pinto, Nossa Senhora das Graças (Paraná de Baixo) e Liberdade. No caso do Igarapé Grande, onde a navegação foi inviabilizada após uma tapagem — acúmulo de vegetação no leito do igarapé —, os moradores receberão os donativos na sede da Defesa Civil.

A coordenadora da Defesa Civil de Óbidos, Laura Baima, informou que, mesmo com a proximidade do período chuvoso, a estiagem ainda impõe dificuldades às populações da várzea. Segundo ela, um novo decreto, desta vez em decorrência da seca, já está em fase de elaboração para ampliar o atendimento às famílias. Paralelamente, a Compedec intensifica o planejamento e o monitoramento das áreas vulneráveis, antecipando ações de resposta e mitigação aos possíveis impactos das próximas cheias.

Fonte: Comunicação/PMO