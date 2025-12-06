Enfermeiro explica a importância de cuidar da saúde do homem

Profissional explica como as UBSs oferecem um cuidado completo e contínuo, rompendo o tabu da fragilidade masculina

No Brasil, a saúde do homem é frequentemente marcada pela busca tardia por socorro, recorrendo à ajuda apenas em situações de emergência. Para o enfermeiro Roosevelt Jr., docente do curso de Enfermagem da UNAMA Santarém, essa realidade precisa ser transformada pela Atenção Primária à Saúde (APS), porta de entrada para o cuidado integral nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A APS atua de forma longitudinal, com a mesma equipe acompanhando o indivíduo e sua família. “Na UBS, o cuidado é personalizado, com acolhimento, identificação de fatores de risco (tabagismo, sedentarismo, alcoolismo) e criação de planos de cuidado individualizados”, explica o especialista.

Coragem é cuidado, não espera

Para reverter o comportamento de adiar a consulta, o enfermeiro aponta a necessidade de ofertar serviços acessíveis, como horários estendidos e agendamento por WhatsApp, e ações que vinculem saúde à responsabilidade e autonomia. A estratégia é mostrar ao homem o benefício concreto de se prevenir.

Ações de busca ativa, como visitas domiciliares e mutirões em locais de trabalho, são cruciais para essa aproximação. “Quando ele percebe que o cuidado mantém sua qualidade sexual, sua energia para trabalhar e previne desfechos como infartos, passa a procurar a UBS antes da emergência”, detalha Roosevelt Jr.

O cuidado oferecido pela Atenção Primária é amplo, indo muito além do rastreamento do câncer de próstata. A UBS garante:

acompanhamento cardiovascular: consultas de rotina com avaliação de risco, aferição de pressão arterial, exames de glicemia e colesterol;

consultas de rotina com avaliação de risco, aferição de pressão arterial, exames de glicemia e colesterol; saúde sexual: aconselhamento, fornecimento de preservativos e testagem rápida para ISTs (HIV, sífilis e hepatites) de forma sigilosa e gratuita.

aconselhamento, fornecimento de preservativos e (HIV, sífilis e hepatites) de forma sigilosa e gratuita. gerenciamento de doenças crônicas: acompanhamento contínuo de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus , duas das condições mais prevalentes e que a APS detecta precocemente;

acompanhamento contínuo de e , duas das condições mais prevalentes e que a APS detecta precocemente; saúde mental: triagem, acolhimento e acompanhamento de transtornos, como depressão e ansiedade.

triagem, acolhimento e acompanhamento de transtornos, como depressão e ansiedade. “A UBS cuida da prevenção, do diagnóstico precoce, do tratamento, da reabilitação e da promoção de saúde. Tudo isso de forma contínua e integrada”, afirma o enfermeiro.

Enfermagem na linha de frente

O enfermeiro é o articulador do cuidado na Estratégia Saúde da Família (ESF). Suas atribuições são vastas, pois realiza o acolhimento, a triagem, as consultas de enfermagem e a solicitação de exames de rotina dentro das normativas. “Esse profissional identifica quem não busca a UBS e promove ações proativas, atuando com linguagem direta e sem estigma para orientar”, explica Roosevelt Jr.

Desmistificando o toque

No rastreamento do câncer de próstata, a UBS oferece, principalmente, o exame de PSA (exame de sangue). O exame de toque retal (DRE) e a avaliação clínica são realizados pelo médico, com a UBS fazendo a triagem e o encaminhamento. O exame, segundo o enfermeiro, deve ser uma decisão compartilhada entre o homem e o profissional de saúde, principalmente a partir dos 45 anos para aqueles com fatores de risco.

Roosevelt Jr. enfatiza que a preparação da equipe é a chave para superar o tabu. “Acolhimento humanizado, escuta ativa e explicação do propósito de cada procedimento são essenciais para garantir a privacidade e a confidencialidade”.

Superando desafios amazônicos

Em regiões como a Amazônia, onde a logística é complexa, a adesão do homem é dificultada pela distância e falta de horários compatíveis com o trabalho em rios e florestas. As estratégias para alcançar esse público incluem: ações Itinerantes com o uso de unidades fluviais, mutirões de saúde e horários flexíveis (noite ou fins de semana) e a busca ativa, com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a articulação com lideranças locais para reduzir as distâncias física e cultural.

Cuidado atemporal

O enfermeiro lembra que a saúde é um ato de responsabilidade e deve durar o ano todo. “Ir ao médico ou à UBS não é fraqueza, é coragem. Cuidar da saúde significa proteger sua família e garantir sua autonomia. Os enfermeiros e as equipes da APS acolhem sem julgar e acompanham passo a passo".

Por: Henrique Brito