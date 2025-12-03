10º Festival da Caridade mobiliza Óbidos em apoio à Santa Casa de Misericórdia

ÓBIDOS – A cidade de Óbidos demonstrou, mais uma vez, seu espírito de solidariedade ao realizar o 10º Festival da Caridade, neste sábado, 6 de dezembro, reunindo dezenas de pessoas em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. O evento teve como principal objetivo arrecadar recursos para fortalecer os serviços médicos e a assistência à saúde oferecidos pela instituição à população obidense e da região.

Toda a programação foi realizada na Sede da Colônia de Pescadores Z-19, com apoio integral da diretoria, seguindo o formato já tradicional das edições anteriores. Entre as atividades que mais atraíram o público estiveram a Rifa da Caridade, com diversos prêmios, o leilão de animais, o torneio de pênaltis, além de uma movimentada praça de alimentação. Destacamos aqui o Leilão da Camisa do Clube do Remo, autografada pelos jogadores que subiram para a série A, que foi arrematada por R$ 6.700,00, por Daciel Júnior.

O festival também contou com apresentações musicais ao vivo, garantindo animação ao longo do dia. Subiram ao palco artistas e grupos como Marcos Cley, Pagodão da Caridade, Amaury Savino, Rosinaldo Cardoso, entre outros, contribuindo para o clima festivo e solidário que marcou o evento.

Um dos destaques do 10º Festival da Caridade foi a realização da rifa beneficente, que ofereceu premiações atrativas e estimulou a participação ativa da comunidade, fortalecendo ainda mais o engajamento popular com a causa.

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos exerce, ao longo de sua história, um papel fundamental no atendimento à saúde pública, oferecendo cuidados acessíveis à população local e de municípios vizinhos. Contudo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição reforçam a importância de iniciativas como o Festival da Caridade, que contribuem para a manutenção e melhoria dos serviços prestados.

Ao final do evento, Márcio Pinto informou o valor arrecadado somente pelo Leilão da Solidariedade: R$ 31.180,00, e representando a coordenação do Festival, agradeceu: “Agradecemos a todos, indistintamente. Que Deus possa recompensar cada amigo que ajudou de alguma forma em mais um Festival da Caridade. Este festival é de suma importância para unir a sociedade obidense e os freis franciscanos para que, juntos como irmãos, possamos transformar, a cada dia, a caridade em amor ao próximo. Obrigado”, comentou Márcio.

Ao participar do 10º Festival da Caridade, a população contribuiu diretamente para uma causa nobre, ajudando a garantir a continuidade da missão da Santa Casa. A programação contou ainda com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Diocese de Óbidos e do site Obidos.Net.Br, sob o comando de Mácio Pinto, um dos coordenadores do evento, ampliando o alcance da ação solidária.

