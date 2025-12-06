Educação obidense conquista Premiação Estadual

O município de Óbidos celebra mais um marco histórico na educação. Durante o 2º Seminário Regional “Confluindo Saberes pela Alfabetização das Crianças na Amazônia Paraense”, a rede municipal de ensino foi reconhecida com o 1º lugar na DRE-Óbidos, destacando-se entre os 40 municípios selecionados pela excelência na Meta de Alfabetização 2024.

O evento, que reúne educadores e gestores de todo o Pará, tem como objetivo valorizar iniciativas que fortalecem o processo de alfabetização das crianças paraenses, especialmente no contexto amazônico. Para Óbidos, a premiação reafirma o compromisso com uma educação pública de qualidade, alinhada às necessidades e à realidade local.

Um dos destaques da participação obidense foi a apresentação do projeto “Cantinho da Leitura: Sabores e Saberes da Comunidade”, desenvolvido pela Escola Professora Wulfilda Rêgo, do Polo Arapucu. A iniciativa, premiada no II Seminário Estadual de Boas Práticas do Programa Alfabetiza Pará 2025, valoriza a cultura amazônica, incentiva o protagonismo dos estudantes e promove uma alfabetização contextualizada, que dialoga com o cotidiano e a identidade das comunidades ribeirinhas.

Segundo os organizadores, o reconhecimento ao projeto evidencia a importância de práticas pedagógicas que aproximam a escola da realidade dos alunos, fortalecendo vínculos culturais e estimulando o prazer pela leitura.

A comitiva obidense foi liderada pelo prefeito Jaime Silva, que recebeu a condecoração pela excelência na Meta de Alfabetização. Também integraram a delegação a secretária municipal de Educação, Zilda Bentes, e as servidoras Everlane Ramos, Monica Figueira, Izailda Leão, Maria Oliveira, Glaucineide Souza e Carolina Brasil.

Para o governo municipal, a premiação representa o esforço conjunto de professores, gestores, estudantes e comunidades, reforçando a missão de garantir que cada criança obidense seja alfabetizada com qualidade e significado.

Com mais essa conquista, Óbidos consolida-se como referência estadual em práticas inovadoras de alfabetização, demonstrando que investir em educação transforma realidades e fortalece o futuro da Amazônia.

