MRN é destaque nacional do Prêmio Aberje

Após vencer a etapa Norte e Nordeste, a MRN foi reconhecida nacionalmente no Prêmio Aberje 2025 com o case “O Lago Batata Vive”, que apresenta os resultados de mais de três décadas de recuperação ecológica do Lago Batata, localizado no município de Oriximiná, Oeste do Pará. O trabalho integra ciência, monitoramento ambiental e participação ativa das comunidades do território.

A premiação nacional foi realizada em São Paulo e contou com a presença de representantes da MRN e da Máquina CW, parceira na elaboração da estratégia de comunicação. O reconhecimento reforça a relevância do diálogo com diferentes públicos e da disseminação de conteúdos que aproximam a sociedade das ações ambientais e sociais desenvolvidas pela empresa na região.

FONTE: Comunicação/MRN