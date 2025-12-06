Festival da Caridade arrecada mais de 125 mil reais para a Santa Casa de Óbidos

Nesta quinta-feira, dia 11, a prestação de conta do Festival da Caridade, evento que ocorreu no dia 06 de dezembro, revelou um resultado impressionante, mais de 125 mil reais arrecadados em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos (Hospital Dom Floriano). A ação beneficente, que mobilizou a solidariedade da comunidade obidense e amigos, destinou integralmente os recursos arrecadados para a manutenção do hospital, que desempenha um papel essencial na saúde da população obidense.

A arrecadação destes recursos é fundamental para a manutenção do hospital e para a continuidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade. A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos é uma importante referência para a população local, e o Festival da Caridade contribuiu significativamente para a manutenção dos serviços oferecidos.

Agradecemos a todos os que participaram e contribuíram para o sucesso do Festival da Caridade, e esperamos que este resultado inspire outros a se juntarem à causa e a apoiarem a Santa Casa de Óbidos em suas atividades.

www.obidos.net.br - Com informações de Mauro Nayan/Diocese