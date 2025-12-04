ÓBIDOS: Jovens Obidenses Celebram Primeira Eucaristia na Catedral de Sant´Ana

Neste domingo, dia 7 de dezembro a comunidade Santa Maria esteve em festa 32 crianças e jovens, fizeram a primeira Eucaristia, a missa foi presidida pelo padre Adalberto Santos e os catequistas dessa turma eram,

A Catedral de Sant´Ana, em Óbidos, foi palco de um momento de profunda emoção e espiritualidade neste domingo, dia 7 de dezembro 2025. Trinta e Dois jovens obidenses receberam sua Primeira Eucaristia, um marco significativo em sua jornada cristã. A cerimônia, presidida pelo Padre Adalberto Santos, reuniu familiares e amigos que celebraram juntos esse importante rito de passagem.

A preparação para a Primeira Eucaristia é um processo cuidadoso e estruturado. Durante dois anos, os jovens participaram de um curso preparatório, onde aprenderam os fundamentos da fé católica, sob a orientação dedicada dos catequistas Marisa Souza, Melinda Savino e Vander Andrade. Esse acompanhamento garantiu que os jovens estivessem prontos para confessar e receber a Sagrada Eucaristia pela primeira vez.

A emoção tomou conta da cerimônia, visível nos rostos dos jovens e de seus familiares, que celebraram juntos esse momento de renovação espiritual. A Primeira Eucaristia não apenas fortalece a fé dos jovens, mas também reafirma a continuidade das tradições religiosas em Óbidos, unindo gerações em torno de um propósito espiritual comum.

Este evento reforça o papel central da Igreja Católica na comunidade obidense, mantendo viva a devoção que há séculos molda a identidade local. A Primeira Eucaristia de 2026 ficará marcada como um momento de alegria e união para todos os presentes.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade