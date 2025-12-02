Operação na malha fluvial de Óbidos apreende 586 metros cúbicos de madeira ilegal

A ação foi realizada com apoio das equipes integradas de segurança e a Secretaria de Estado de Fazendo do Pará que atuam na Base Fluvial Candiru.

Durante fiscalizações da operação “Protetor do Bioma”, agentes de segurança pública que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru apreenderam, na última sexta-feira (05), uma carga de 586m³ de tora de madeira que era transportada sem documentação legal em uma embarcação que viajava de Óbidos para São Miguel do Guamá.

A ação, que atua em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, juntamente com o Grupamento Fluvial de Segurança Pública, Polícia Militar e Secretaria de Estado de Fazendo do Pará (Sefa), resultou na apreensão de madeira em toras, após fiscalização das equipes de segurança e fiscais da Sefa à embarcação E/M ‘Victor Gabriel’. A embarcação foi abordada pelos agentes para verificação da documentação da carga, onde foi identificada a irregularidade nas notas fiscais.

A apreensão é um importante passo na fiscalização do transporte de madeira, combatendo práticas ilegais e contribuindo para a preservação ambiental.

De acordo com o secretário de Segurança Pública em exercício, coronel PM Ed-Lin Anselmo, as fiscalizações têm contribuído para a segurança nos rios do Estado.

“Acreditamos que, ao investir na prevenção, estamos construindo uma barreira sólida contra a criminalidade, protegendo vidas, propriedades e o meio ambiente. Essa madeira apreendida não apresenta os documentos fiscais legais, assim como a documentação necessária (permitindo o frete), por isso interceptamos a carga. Ações preventivas não apenas reduzem a ocorrência de crimes, mas também fortalecem a confiança da população em nossas forças de segurança e promovem uma cultura de respeito às leis”, afirmou.

Toda madeira apreendida será encaminhada a Belém, onde a Delegacia Fluvial, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e a Secretaria da Fazenda (SEFA), realizará os procedimentos cabíveis para o devido processamento da situação.

